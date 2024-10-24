قبل وبعد.. صحيفة إسبانية تسخر بشدة من توماس مولر (صورة)

سخرت صحيفة "سبورت" الإسبانية من الألماني توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، إثر الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه في مواجهة برشلونة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

واقتنص برشلونة فوزاً مثيراً من بايرن ميونخ، بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الرئيسية في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى برشلونة سيطرة بايرن ميونخ، ليهزمه للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ مايو 2015، بعد خسارته 6 مباريات متتالية، من بينها الهزيمة التاريخية (8-2).

وكان آخر انتصار لبرشلونة على حساب بايرن في مايو 2015 عندما انتصر الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وكان بطل ليلة الأمس هو توماس مولر، والذي يتعمد دائماً استفزاز جماهير برشلونة بصوره التي يضحك فيها في مواجهات الفريقين بشكل ساخر، حتى انقلب الوضع عليه.

ونشرت "سبورت" صورة اللاعب قبل اللقاء وهو في طريقة إلى برشلونة والتي قال فيها: "لكل من ينتظر الصورة، نحن في طريقنا إلى برشلونة".

لتقوم الصحيفة بعد ذلك بنشر صورة مولر عقب الهزيمة الكبيرة أمام الفريق الكتالوني، يظهر فيها غاضباً ومتهجماً للغاية، قائلة: "بعد الهزيمة 4-1 واستعراض برشلونة الرائع، هذه كانت ملامح الألماني وهو على مقاعد البدلاء".

وعقب المباراة رد مولر على سؤال بشأن شعوره بأن جماهير البارسا لا تحبه، ليجيب: "أعلم ذلك لكني أتعامل بروح رياضية، أنا أحب برشلونة كثيراً كمدينة وكفريق، أحببت مشاهدتهم يلعبون قبل بداية مسيرتي".

وأضاف: "بالتأكيد دائماً أو معظم الأوقات كنت أستمتع باللعب ضد برشلونة، ولكن كما رأيت أمس الأمر يتطلب الكثير من العمل".

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة السادسة عقب مرور ثلاث جولات في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط في المركز الـ 23.

ويحل برشلونة ضيفاً على ريد ستار بلغراد الصربي يوم 6 نوفمبر في رابع مباريات الفريق الكتالوني.

بينما يستضيف بايرن ميونخ فريق بنفيكا يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، السبت المقبل، وكلاهما يبدو جاهزًا، الأول فاز برباعية على البايرن، والأخير عاقب بروسيا دورتموند بخماسية.