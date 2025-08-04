مفاجأة.. أكثر لاعب لفت انتباه ريبيرو في مباريات الأهلي الودية

كشفت مصادر عن أبرز لاعب لفت أنظار الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، خلال الفترة الماضية.

وخاض الأهلي معسكرا تحضيريا في تونس خلال الأسبوعين الماضيين، ولعب خلاله عدة مباريات ودية شهدت تألق العديد من اللاعبين كان أبرزهم محمد شريف، مهاجم الفريق، والذي عاد للقلعة الحمراء بعد رحلة احتراف في الخليج السعودي.

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وكان الأهلي، أعلن في وقت سابق التعاقد مع شريف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد لمدة 5 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الخليج السعودي.

ومنذ عودة شريف إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو يقدم مستويات مميزة، حيث تمكن من تسجيل أربعة أهداف في 4 مباريات ودية شارك بها، مع الفريق في الفترة الماضية.

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وكان صاحب الـ29 عاما، نجح في تسجيل هدفين في المباراة الودية أمام الملعب التونسي بمعسكر الفريق الأحمر في تونس، بالإضافة إلى تسجيله هدفا في مرمى البنزرتي التونسي في ثاني مباريات الفريق الودية بالمعسكر.

ونجح شريف أمس في تسجيل هدف في مرمى فريق بتروجت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، على ملعب "السلام" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن "هناك حالة إعجاب شديدة داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريبيرو بإمكانيات محمد شريف، والذي كان خيارا ثالثا للهجوم، لكنه أصبح الآن من أبرز المرشحين للعب أساسيا في الموسم الجديد خاصة مع رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل إلى كولومبوس كرو".

وأوضحت المصادر، أن "محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، كان الأكثر تمسكا بضم شريف لتدعيم الأهلي، واللاعب انتظر النادي كثيرا، وهو من أبرز اللاعبين حتى الآن في المباريات الودية استعدادا للموسم المقبل".

يذكر أن محمد شريف، كان رحل عن النادي الأهلي، في أغسطس 2023 متجها إلى فريق الخليج السعودي بعقد لمدة عامين، قبل أن يعود إلى صفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.