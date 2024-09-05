أسلحة منتخب تونس لإسقاط مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب تونس اختبارًا مهمًا على ملعبه "حمادي العقربي" ووسط جماهيره أمام مدغشقر مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تقام بالمغرب.

وترصد "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز أسلحة المنتخب التونسي لإسقاط مدغشقر في التصفيات القارية:

خبرات البنزرتي

يتطلع المنتخب التونسي للاستفادة من خبرات مدربه فوزي البنزرتي الذي تولى قيادة نسور قرطاج مجددًا في شهر يوليو الماضي، ويخوض المنتخب أول مباراة رسمية تحت قيادته.

ويملك المدرب القدير صاحب الـ 74 عامًا رحلة طويلة حافلة بالإنجازات والمحطات، وقاد من قبل منتخب تونس في الولاية الأولى خلال الفترة بين 23 نوفمبر 2009 إلى 3 يونيو 2010.

وتولى البنزرتي قيادة منتخب تونس في الولاية الثانية خلال الفترة بين 4 إلى 28 يناير 2011 بشكل مؤقت كما عمل في ولاية ثالثة خلال الفترة بين يوليو إلى أكتوبر 2018 قبل العودة لتدريب نسور قرطاج في ولاية رابعة.

توظيف النجوم

يدخل منتخب تونس المواجهة متسلحًا بعناصر الخبرة في تشكيلة نسور قرطاج، والتي يعول عليها لحصد الفوز في مباراته الأولى بالتصفيات القارية.

وظهر الأمر واضحًا في اختيارات البنزرتي بإعادة المخضرم فرجاني ساسي بعد تألقه اللافت مع الغرافة القطري مع عودة النجم القدير يوسف المساكني الذي لم يشارك مع المنتخب التونسي منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

ويأمل البنزرتي توظيف نجوم تونس بالشكل المطلوب لتحقيق الفوز المريح على حساب مدغشقر في بداية مشوار التصفيات.

ويغيب عن المنتخب التونسي مدافعه ديلان بجانب إلياس سعد وإلياس السخيري للإصابة.

ويعول منتخب تونس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أمان الله مميش وأمامه الرباعي ياسين مرياح ومنتصر الطالبي ورائد بوشنيبة وعلي العبدي للدفاع.

ويقود خط الوسط عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي مع ثلاثي الهجوم حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي يوسف.

الدعم الجماهيري.. والفوارق التاريخية.

يراهن منتخب تونس أيضًا على الدعم الجماهيري في ملعب حمادي العقربي من أجل تحقيق الفوز على حساب مدغشقر.

ويتسلح المنتخب التونسي أيضًا بالفوارق التاريخية مع منتخب مدغشقر الذي سبق أن خسر بثلاثة أهداف أمام نسور قرطاج في آخر مواجهة بينهما بدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وابتعد منتخب مدغشقر مؤخرًا عن الأداء الذي قدمه في تلك النسخة القارية وهو ما يسمح لمنتخب تونس بإمكانية تحقيق الفوز في مستهل مشواره بالتصفيات.