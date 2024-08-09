خرج البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، عن صمته بعد خسارة الفراعنة أمام المغرب بسداسية دون رد في لقاء تحديد المركز الثالث بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتلقى ميكالي أكبر هزيمة في مشواره التدريبي لينهي رحلته مع الأولمبي المصري بتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

أخبار ذات علاقة رد فعل صادم من ميكالي بعد خسارة مصر أمام المغرب في أولمبياد باريس

وقال المدرب البرازيلي في تصريحات للصحفيين المرافقين للبعثة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس:" أعتذر للجماهير عما حدث في لقاء المغرب، كنا نريد إسعاد الشعب المصري، وكنا نريد المنافسة على الميدالية الذهبية".

وأضاف:" لا نستحق هذه الهزيمة بالنظر إلى مشوارنا في أولمبياد باريس، ولكننا عانينا بسبب كثرة المباريات والإصابات وضيق الفاصل الزمني بين لقاءات منافسات كرة القدم".

وأشار إلى أن المغرب منتخب قوي يضم عناصر مميزة للغاية تلعب في أعلى مستوى.

وتابع :" الأخطاء الفردية للاعبين طبيعية تحت كل هذا الضغط البدني، فالرأس يتوقف عن التفكير".

وأكد أنه طلب الحصول على خدمات بعض اللاعبين ضمن قائمة العناصر المسموح بضمها فوق السن الأولمبي "23 عامًا" وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

وأتم قائلًا:" لم نستطع الحصول على موافقات رسمية من الأندية للسماح بلاعبيها بخوض أولمبياد باريس 2024، وأشكر محمد النني وأحمد سيد "زيزو" اللذين بذلا قصارى جهدهما مع المنتخب".