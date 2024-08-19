رد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، على التقارير التي أشارت إلى قرب رحيله عن الفريق الأبيض بعد تلقيه العديد من العروض، كما تطرق في الوقت نفسه للحديث عن إمكانية بيع نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" في الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن غضب غوميز من عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة، وهو ما نفته إدارة الزمالك.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية: "عندما أوقع عقدًا مع فريق أريد إتمامه، ولا أتركه منذ أن كنت لاعبًا، إلا إذا كان في ذلك مكسب لكل الأطراف. وقعت عقدًا مدته عام ونصف العام يَشترط الفوز بالكونفدرالية للاستمرار، وأنا متحفز لتحقيق المزيد مع هذا النادي العظيم".

وأضاف: "ليس لدي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني أعرف أن هناك أخبارًا تثار عن رحيلي لدوري آخر، صحيح أني تلقيت بعض العروض، ولكني أشعر بالسعادة لوجودي هنا بشكل يومي، حتى بعد الخسائر التي واجهناها في المباريات الأخيرة".

كما أشاد غوميز بجماهير النادي الأبيض، قائلًا: "الحماسة في مصر مختلفة عن أي مكان آخر، عشت لحظة في نهائي الكونفدرالية لا تصدق، علمت أن هناك أشخاصًا باتت في الملعب ليلة المباراة من أجل الحصول على مقعد، إنها الحماسة والشغف، عملت في إنجلترا وإسبانيا، ولكن لا يمكن مقارنة أي دولة أخرى بمصر".

وتابع: "أنا معتاد على فكرة بناء الفِرق التي أدربها، وعلى الجماهير أن تتفهم أن في بعض الأوقات يتم بيع بعض اللاعبين. قد تكون ميزة مثل دخول أموال للنادي وبناء فريق جيد، أو أن اللاعب يريد الرحيل".

وعن إمكانية رحيل أحمد سيد "زيزو" في الميركاتو الحالي، أشار غوميز: "إذا لم تترك اللاعب يغادر على عكس رغبته ستفقد شغفه في اللعب. أحب زيزو بالطبع فهو لاعب محترف من الطراز الأول ومنظم بشدة ومنضبط في تدريباته وأول مَن يصل للتدريبات، ولكن إذا استفادت كل الأطراف فلِمَ لا؟ ربما نستبدل هذا اللاعب بآخر والكل يعرف أن هناك مشكلة مالية يعانيها النادي".

وأردف: "حتى الآن الزمالك غير قادر على ضم أي لاعب، وقد تُحَلّ المشكلة، وإذا رحل لاعب يجب تعويضه بشكل جيد جدًّا، وبالطبع مجلس الإدارة يستطلع الآراء قبل أي صفقة، وصفقات يناير الماضي ليس لدي أي يد بها".

الصفقات

وعن الصفقات التي يريد إبرامها الفترة المقبلة، قال: "أنا لا يهمني إن كان اللاعب اسمه بيتر أو إبراهيم، ما يهمني هو صفاته والخصائص التي أريدها، حين نجد اللاعب الذي يحمل الصفات التي نريدها يبقى الأمر رهنًا بالوضع المالي".

وأوضح: "يجب التوافق بين المدرب والإدارة في هذا الأمر، فأنا كمدرب أريد كيليان مبابي والجماهير ستكون سعيدة، ولكن لا نملك الأموال لذلك، وبالتالي لا يمكن أن أهدد بالرحيل إن لم يأتِ وإلا ستتركني الإدارة أرحل".