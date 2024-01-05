سر غريب وراء مراقبة كلوب للاعبين المنافسين
كشف حارس المرمى الإنجليزي بن فوستر عن الأسباب الكامنة وراء طقوس يورغن كلوب قبل المباراة المتمثلة في "التحديق في المنافسين"، حيث يدعي مدرب ليفربول أنه لا يفعل ذلك "لترهيب" المنافسين.
ليس سراً أن مدرب ليفربول يقف ويراقب اللاعبين المنافسين في اللحظات التي تسبق مباريات فريقه.
وتم سؤال فوستر، الذي أنهى مسيرته مؤخرًا عما إذا كانت تكتيكات كلوب تعمل على تخويف اللاعبين، وذلك في حديثه على The Fozcast، فأجاب: "تحدثت إلى مدرب ليفربول حول تلك النظرات، وادعى أنها ليست للترهيب".
ونقلاً عن رد كلوب، ادعى فوستر أن كلوب قال: "لا، لم أكن أعرف ذلك أنا لا أفعل ذلك من أجل الترهيب.. أفعل ذلك حتى أتمكن من تحديد شيء تقني أو تكتيكي يمكنني التعرف عليه".
واصل نقلا عن كلوب: "في بعض الأحيان ستجد بعض الفرق التي ستحدد شكلها وموقعها الفعلي خلال فترة الإحماء.. وإذا رأيت ظهيرًا أيسر أو ظهيرًا أيمن سيأتي إلى الداخل أو قد يبقى... ربما أسجل ذلك قليلاً وقد أذكر ذلك للاعبين قبل أن أذهب".
وأضاف: "أنا بالتأكيد لا أفعل ذلك لمحاولة تخويف اللاعبين".