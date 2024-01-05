سر غريب وراء مراقبة كلوب للاعبين المنافسين

ونقلاً عن رد كلوب، ادعى فوستر أن كلوب قال: "لا، لم أكن أعرف ذلك أنا لا أفعل ذلك من أجل الترهيب.. أفعل ذلك حتى أتمكن من تحديد شيء تقني أو تكتيكي يمكنني التعرف عليه".

واصل نقلا عن كلوب: "في بعض الأحيان ستجد بعض الفرق التي ستحدد شكلها وموقعها الفعلي خلال فترة الإحماء.. وإذا رأيت ظهيرًا أيسر أو ظهيرًا أيمن سيأتي إلى الداخل أو قد يبقى... ربما أسجل ذلك قليلاً وقد أذكر ذلك للاعبين قبل أن أذهب".

وأضاف: "أنا بالتأكيد لا أفعل ذلك لمحاولة تخويف اللاعبين".