بوغاتشار يتصدر الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات بعد المرحلة الثانية
اعتلى تادي بوغاتشار صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات بفضل هجوم متأخر في المرحلة الثانية اليوم الأحد، لكنه ربما تفاجأ من السهولة التي لاحقه بها يوناس فينغارد حامل اللقب رغم غيابه عن المنافسات مؤخرا.
ورغم أن الهجوم الذي شنه الفائز بالسباق عامي 2020 و2021 على مرتفع سان لوكا باغت غيره من المرشحين للفوز باللقب أمثال بريموش روجليتش وريمكو إيفانبول، لم يواجه فينغارد صعوبة في ملاحقته رغم أنه غاب عن المنافسات منذ انهارت رئته في حادث قبل ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال بوغاتشار الساعي لأن يصبح أول متسابق يفوز بسباقي إيطاليا وفرنسا في عام واحد منذ فعلها الراحل ماركو بانتاني في 1998، "يوناس كان في أعقابي، يمكننا أن نرى أنه بحالة رائعة بالفعل. سيكون سباقا مثيرا جدا".
وفي وقت يأمل فيه بوغاتشار أن يحافظ على قوة أدائه طوال السباق الذي يمتد ثلاثة أسابيع بعد الفوز في إيطاليا في مايو/ أيار الماضي، يسعى فينغارد لرفع المستوى وأن يحتفظ بلياقته البدنية قبل الأسبوع الأخير.
وكان كيفن فوكولا الذي يشارك في السباق لأول مرة ثاني فرنسي يفوز بمرحلة في هذا العام، بعدما كان الأسرع في مجموعة الانفصال على مرتفع سان لوكا ليمنح فريقه أركيا-بي وبي هوتيلز أول انتصار في السباق.
وأنهى رومان بارديه، الذي بدأ المرحلة متصدرا للترتيب العام، المرحلة بفارق 21 ثانية خلف بوغاتشار ليفقد صدارة الترتيب العام بفارق ست ثوان.
ويتصدر بوغاتشار الترتيب العام أمام إيفانبول وفينغارد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب دون فارق في الزمن، بينما يتفوق بفارق 21 ثانية أمام روجليتش.
وانطلق 11 متسابقا مبعدين في الصدارة مبكرا، لكنهم لم يشكلوا أي خطورة على صدارة الترتيب العام، وتفوقوا بفارق 10 دقائق وسرعان ما أصبح من الواضح أنهم سيتنافسون من أجل الفوز بالمرحلة رغم محاولات باقي المتسابقين اللحاق بهم.