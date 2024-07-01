بوغاتشار يتصدر الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات بعد المرحلة الثانية

ورغم أن الهجوم الذي شنه الفائز بالسباق عامي 2020 و2021 على مرتفع سان لوكا باغت غيره من المرشحين للفوز باللقب أمثال بريموش روجليتش وريمكو إيفانبول، لم يواجه فينغارد صعوبة في ملاحقته رغم أنه غاب عن المنافسات منذ انهارت رئته في حادث قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وقال بوغاتشار الساعي لأن يصبح أول متسابق يفوز بسباقي إيطاليا وفرنسا في عام واحد منذ فعلها الراحل ماركو بانتاني في 1998، "يوناس كان في أعقابي، يمكننا أن نرى أنه بحالة رائعة بالفعل. سيكون سباقا مثيرا جدا".

وفي وقت يأمل فيه بوغاتشار أن يحافظ على قوة أدائه طوال السباق الذي يمتد ثلاثة أسابيع بعد الفوز في إيطاليا في مايو/ أيار الماضي، يسعى فينغارد لرفع المستوى وأن يحتفظ بلياقته البدنية قبل الأسبوع الأخير.