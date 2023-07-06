الإسماعيلي يطالب بـ"تحقيق عاجل" مع حكم مباراته ضد الأهلي

طالب النادي الإسماعيلي في بيان رسمي بإجراء تحقيق عاجل مع حكم مباراته مع الأهلي في الدوري المصري التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله بيرسي تاو في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا واسعًا.

وبعد تسجيل الأهلي بدقائق قليلة سجل الإسماعيلي هدفًا من خلال لاعبه محمد حسن قبل أن يلغيه حكم المباراة أحمد الغندور بعد مراجعة مع حكم الفار حسام حجاج.