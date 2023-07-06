الإسماعيلي يطالب بـ"تحقيق عاجل" مع حكم مباراته ضد الأهلي
طالب النادي الإسماعيلي في بيان رسمي بإجراء تحقيق عاجل مع حكم مباراته مع الأهلي في الدوري المصري التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله بيرسي تاو في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا واسعًا.
وبعد تسجيل الأهلي بدقائق قليلة سجل الإسماعيلي هدفًا من خلال لاعبه محمد حسن قبل أن يلغيه حكم المباراة أحمد الغندور بعد مراجعة مع حكم الفار حسام حجاج.
واعترض النادي الإسماعيلي على كون الزاوية التي تم عرضها أمام حكم المباراة لا تبرز الحالة بوضوح.
وقال النادي الإسماعيلي إن طاقم التحكيم افتقد معايير العدالة، كما طالب بحكام دوليين لمباراتيه المقبلتين في الدوري المحلي في ظل صراعه على الهروب من الهبوط.
ونفى محمد حسن لاعب الإسماعيلي ما نشر على لسانه في أحد البرامج التلفزيونية أنه اعترف أن الكرة لمست يده، فيما تراجع أحمد العجوز عن تصريحات مشابهة أن اللاعب أبلغه أن الكرة لمست يده.
وقال العجوز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن الهدف صحيح حتى لو ارتطمت الكرة بجسد حسن ثم لمست يده.
وقال الحكم الدولي المصري جهاد جريشة إن هدف الإسماعيلي الذي تم إلغاؤه صحيح، فيما قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية السابق أن الهدف غير صحيح وكان يجب ألغاؤه.
واقترب الأهلي من حسم الدوري المصري حيث يحتاج خمس نقاط فقط لتحقيق اللقب.
ويخوض الأهلي موسمًا مميزًا على كل الأصعدة، بعدما حقق لقبين لبطولة السوبر المصري ولقب لكأس مصر ولقب دوري أبطال أفريقيا كما تأهل للمربع الذهبي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.