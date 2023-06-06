هل يخطط عبدالله بن عوده لشراء نادي الوداد؟

أثار رجل الأعمال السعودي عبدالله بن عوده جدلا حول رغبته في شراء نادي الوداد الرياضي المغربي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعبدالله بن عوده هو رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل السعودية، وعضو شرفي ذهبي بنادي الاتفاق.

وغرد بن عوده:" مع بعض على طول الطريق ـ مع إشارة لحساب نادي الوداد على تويتر ـ "

وأتم :"مستعد للانطلاق من الآن في التحدي "الجديد" بالانضمام إليكم في هذه المسيرة الرياضية الحافلة بالألقاب والتتويجات".