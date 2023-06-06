هل يخطط عبدالله بن عوده لشراء نادي الوداد؟
أثار رجل الأعمال السعودي عبدالله بن عوده جدلا حول رغبته في شراء نادي الوداد الرياضي المغربي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وعبدالله بن عوده هو رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل السعودية، وعضو شرفي ذهبي بنادي الاتفاق.
وغرد بن عوده:" مع بعض على طول الطريق ـ مع إشارة لحساب نادي الوداد على تويتر ـ "
وأتم :"مستعد للانطلاق من الآن في التحدي "الجديد" بالانضمام إليكم في هذه المسيرة الرياضية الحافلة بالألقاب والتتويجات".
وخاض نادي الوداد المغربي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسر فيه أمام الأهلي المصري بهدفين لهدف واحد، وهي نتيجة تسمح له بالتتويج باللقب إذا حقق الفوز بهدف دون رد على ملعبه يوم الأحد القادم في مباراة الإياب.
وحسب تصريحات بن عوده لموقع “لوسيت أنفو سبور" فإنه يرغب في شراء نادي الوداد، بل طالب من معارفه التواصل مع مسيري الوداد، لتحقيق الهدف المنشود.
وحسب بن عوده فإنه يرغب في الاستثمار بنادي الوداد، لكنه لا يملك بعد ملف النادي والبيانات المطلوبة.
وقال بن عوده للوسيت أنفو سبورت، إن الاستثمار في نادي الوداد له فوائد عديدة، إذ يمتلك سجلًا حافلًا بالنجاح وجماهير كبيرة وهي مفاتيح نجاح النادي في الحصول على إيرادات وعقود رعاية كبيرة.
ويعد نادي الوداد أحد أنجح أندية قارة أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ونجح بالفعل في التأهل للنهائي للعام الثاني على التوالي.