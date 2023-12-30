إصابة طفيفة لغوندوغان في الرأس خلال تدربه بالصالة الرياضية
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعرض الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، لإصابة طفيفة خلال ممارسته بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية بمركز التدريب خوان غامبر، اليوم السبت.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن غوندوغان أثناء قيامه ببعض التمارين في الجيم ارتطمت رأسه بالآلة التي كان يلعب بها، وتسبب ذلك بجرح ونزيف.
وأوضحت أن الجهاز الطبي لبرشلونة اضطر إلى نقله للمستشفى، إذ قاموا بخياطة الجرح بعدة غرز، ما يعني أنها كانت إصابة طفيفة.
وأكدت الصحيفة أن تلك الإصابة لن تمنع غوندوغان من المشاركة في اللقاء المقبل أمام لاس بالماس.
ولم يصدر النادي، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن تفاصيل إصابة النجم الألماني.
ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.