إصابة طفيفة لغوندوغان في الرأس خلال تدربه بالصالة الرياضية

وأوضحت أن الجهاز الطبي لبرشلونة اضطر إلى نقله للمستشفى، إذ قاموا بخياطة الجرح بعدة غرز، ما يعني أنها كانت إصابة طفيفة.

وأكدت الصحيفة أن تلك الإصابة لن تمنع غوندوغان من المشاركة في اللقاء المقبل أمام لاس بالماس.

ولم يصدر النادي، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن تفاصيل إصابة النجم الألماني.

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.