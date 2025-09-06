رسمياً.. النصر السعودي يدعم هجومه بصفقة هارون كمارا

أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم السبت تعاقده مع هارون كمارا نجم الشباب لتدعيم خط الهجوم.

ووقّع اللاعب بحضور سيماو كوتينيو المدير الرياضي بنادي النصر وممثل شركة كرة القدم.

ويمتد عقد هارون كمارا حتى صيف 2028 مع نادي النصر الذي جاء التعاقد معه بناء على طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني.

ويبلغ هارون كمارا 27 عاماً، وبدأ اللاعب مشواره في ناشئي نادي القادسية السعودي وتم تصعيده للفريق الأول عام 2018 قبل الانضمام إلى الاتحاد السعودي في صيف 2019.

وأعير اللاعب إلى الاتفاق لمدة 6 أشهر في عام 2024 قبل أن ينضم نهائياً إلى الشباب في شهر يوليو من العام ذاته.

ويملك كمارا 12 مباراة دولية مع المنتخب السعودي ولكنه لم يسجل أي أهداف دولية للأخضر.

وشارك اللاعب خلال 35 مباراة مع الشباب، وسجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة كما سبق له الدفاع عن ألوان الاتحاد خلال 101 مباراة وسجل 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة بينما لعب 38 مباراة مع القادسية وسجل 11 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.