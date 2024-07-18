بعد خروجه رسميًا من سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، يحول الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وجهته إلى بطولة كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة اليوم الخميس، مباراة أمام الزمالك ضد بروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

كما تطوي مرحلة الصراع على اللقب في "سداسي التتويج" بالدوري الليبي، اليوم الخميس، جولتها الرابعة وقبل الأخيرة والتي يلتقي خلالها النصر، متصدر الترتيب بعد 3 مباريات بنادي المدينة، الذي يحتل المركز السادس والأخير.

كما يلعب الأهلي لي طرابلس ضد الهلال بنغازي، والتي ستكون فرصة للأهلي حامل اللقب لتدارك عثرته الأخيرة أمام النصر والتمسك بأمل أخير في قلب المعطيات في أعلى الجدول.

آخر مباريات الجولة الرابعة تجمع الأهلي بنغازي بنادي السويحلي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس مصر:

الزمالك - بروكسي - 08:00 مساء - OnTime Sports

الدوري الليبي:

النصر ـ المدينة 07.00 مساء - قناة ليبيا الرياضية

الأهلي طرابلس ـ الهلال بنغازي 07.00 مساء - قناة ليبيا الرياضية

الأهلي بنغازي ـ السويحلي 07.00 مساء - قناة ليبيا الرياضية