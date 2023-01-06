انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح كأس الخليج العربي في البصرة

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلًا عن مصادر خاصة بها إن "الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة بحسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخوله إلى الملعب حدثت فوضى أمنية".

وأضافت بأن "أطرافًا غير مدعوة إلى حفل الافتتاح دخلت إلى الملعب وتحديدًا في أماكن كبار الشخصيات".

وأوضحت بأن "وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع كان يرافق الوفد الكويتي عند دخوله، وأثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب ولم يستطع الأمن السيطرة عليهم".

وأشارت إلى أن "وزير الرياضة اقترح على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرًا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعود إلى الكويت".

وأظهرت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى على منصة كبار الشخصيات في الملعب.