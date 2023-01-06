انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح كأس الخليج العربي في البصرة
انسحب الوفد الكويتي، اليوم الجمعة، من حفل افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقام في البصرة العراقية عقب وصوله إلى الملعب.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن "الوفد الكويتي (الذي ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ممثلًا عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد) انسحب من حضور افتتاح كأس الخليج وعاد إلى الكويت بسبب سوء التنظيم وتأخر دخوله إلى الملعب لحضور فعاليات الافتتاح".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلًا عن مصادر خاصة بها إن "الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة بحسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخوله إلى الملعب حدثت فوضى أمنية".
وأضافت بأن "أطرافًا غير مدعوة إلى حفل الافتتاح دخلت إلى الملعب وتحديدًا في أماكن كبار الشخصيات".
وأوضحت بأن "وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع كان يرافق الوفد الكويتي عند دخوله، وأثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب ولم يستطع الأمن السيطرة عليهم".
وأشارت إلى أن "وزير الرياضة اقترح على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرًا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعود إلى الكويت".
وأظهرت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى على منصة كبار الشخصيات في الملعب.
وتداولت حسابات إخبارية لحظة انسحاب الوفد الكويتي، حيث قال مراسل حساب "جريدتكم" المحلية الذي كان متواجدًا في الحفل إن "هناك سوء تنظيم تسبب بتأخر دخول الوفد الكويتي إلى الملعب".
وأشار إلى أن "رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وأعضاء السفارة والإعلاميين الكويتيين لم يتمكنوا من الدخول إلى الملعب بسبب الازدحام".
وافتُتحت، اليوم الجمعة، منافسات خليجي 25 في البصرة، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وتبدأ مباريات البطولة بمواجهة العراق مع عُمان على ملعب البصرة الدولي، ثم يلعب منتخب السعودية واليمن على الملعب ذاته.
وتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى: (العراق، والسعودية، وعُمان، واليمن)، في حين تضم المجموعة الثانية: (البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات).
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجًا بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين حصل منتخب عُمان على اللقب مرتين، وهو عدد ألقاب الإمارات، بينما نال منتخب البحرين اللقب مرة وحيدة.