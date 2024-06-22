محمد صلاح يستعرض عضلاته على الشاطئ (صورة)
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صورة جديدة خلال قضاء إجازته الحالية بعد فراغه من مباريات فريقه الإنجليزي ثم المواجهات التي خاضها مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونشر صلاح أحدث صورة له على أحد الشواطئ مستعرضا عضلاته، وهي الصورة التي لاقت إعجاب المتابعين لحفاظ النجم المصري على لياقته البدنية في فترة الإجازة.
وسبق أن نشر صلاح عدة صور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يحرص على تأدية تدريبات بدنية في الجيم للحفاظ على لياقته، قبل العودة لناديه.
وتحل اليوم ذكرى انضمام صلاح لصفوف ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2017-2018.
ونجح صلاح في التتويج بكل البطولات التي شارك فيها مع نادي ليفربول، باستثناء مسابقة الدوري الأوروبي التي ودعها الفريق الإنجليزي هذا الموسم من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا الإيطالي.
ولعب صلاح 349 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، بينها 317 كأساسي و32 شارك من على مقاعد البدلاء.
وحقق صلاح خلال المباريات التي شارك فيها مع ليفربول 221 انتصارًا، مقابل 67 تعادلا و61 هزيمة.
ويعتبر صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في البطولات الأوروبية، برصيد 47 هدفًا، بعدما كسر رقم ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، صاحب الـ 41 هدفًا.
وسجل النجم المصري 211 هدفًا حتى الآن مع ليفربول، كما يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين، بفارق 17 هدفًا فقط عن بيلي ليدل، صاحب المركز الرابع.
من ناحية خرى، يستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 برحلة إلى إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً بعد غياب 22 عاماً.
ستكون مباراة إيبسويتش هي الأولى تحت قيادة آرني سلوت خارج أرضه، يوم السبت 17 أغسطس.
وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.