محمد صلاح يستعرض عضلاته على الشاطئ (صورة)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صورة جديدة خلال قضاء إجازته الحالية بعد فراغه من مباريات فريقه الإنجليزي ثم المواجهات التي خاضها مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح أحدث صورة له على أحد الشواطئ مستعرضا عضلاته، وهي الصورة التي لاقت إعجاب المتابعين لحفاظ النجم المصري على لياقته البدنية في فترة الإجازة.

وسبق أن نشر صلاح عدة صور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وهو يحرص على تأدية تدريبات بدنية في الجيم للحفاظ على لياقته، قبل العودة لناديه.