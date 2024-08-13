أعلن لاعب التنس الإيطالي المصنف الأول عالميا يانيك سينر إنه لا يشعر بالقلق بشأن عودته للملاعب للمشاركته في بطولة سينسناتي هذا الأسبوع وذلك بعد معاناة من الإصابة في أعلى الفخذ عانى منها خلال الشهرين الماضيين.

وواجه اللاعب الإيطالي (22 عاما) صعوبة في التخلص من الإصابة القوية التي كان عرضة لها لها في مايو الماضي في بطولة مدريد، وبدا أنها تفاقمت خلال هزيمته المفاجئة في دور الثمانية أمام أندريه روبليف في مونتريال يوم السبت الماضي.

ومع ذلك، أرجع سينر معاناته إلى قوة المباريات الأخيرة بعد غيابه عن أولمبياد باريس بسبب التهاب اللوزتين.

وقال سينر للصحفيين "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أمضيت قرابة أسبوع من دون تدريب ثم لعبت يومين أو ثلاثة أيام متتالية وهو ما يزيد قليلا عن المعتاد، وهذا من الممكن أن يؤثر على أعلى الفخذ".

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وأضاف: "لكنني لست خائفا، أشعر بأني على استعداد للعودة إلى المنافسات وأتطلع لاسترجاع جاهزيتي التامة".

وقال سينر الذي توج بطلا لدورة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، إن الظروف في بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع قد تكون بمثابة اختبار أكبر بينما يستعد لبطولة أمريكا المفتوحة التي تقام من 26 أغسطس الحالي إلى الثامن من سبتمبر أيلول المقبل.

وكان يانيك سينر أعلن في 24 يوليو الماضي، وقبل يومين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، انسحابه من المشاركة في مسابقة التنس الأولمبية بسبب التهاب اللوزتين.

وكتب سينر في منشور عبر منصة "إكس"في ذلك الوقت: يحزنني أن أبلغكم أنني للأسف لن أتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. بعد أسبوع جيد من التدريب على الملاعب الرملية، بدأت أشعر بالإعياء".

يشار إلى أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش توج بذهبية التنس في باريس 2024 بعد الفوز في النهائي على الإسباني كارلوس ألكاراز.