كشفت صحيفة "آس" عن تطورات جديدة في سعي نادي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، في الميركاتو الحالي.

وقدّم بايرن عرضاً لديفيز بهدف تمديد عقده، في مقابل 14 مليون يورو سنوياً، لكنه لا يزال في انتظار قرار اللاعب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس: "بعد النجاح في ضم كيليان مبابي، تعد صفقة ألفونسو ديفيز هي الصفقة الوحيدة التي لا تزال مفتوحة في مكاتب الميرنغي، رغم أن النادي يعتبر أن الفريق مكتمل، فإنه لم يتم استبعاد ضم لاعب آخر إذا كانت الصفقة ذات فائدة واضحة أو صفقة رابحة، الفكرة مع ديفيز هي ضمه في عام 2025، عندما يحصل على الاستغناء الذي يسمح له بمغادرة بايرن ميونخ دون مقابل، ولكن في الساعات الأخيرة، حدث تطور أجبر ريال مدريد على اتخاذ قرار بشأن الظهير الكندي".

وأضاف التقرير: "الصحافة الألمانية تؤكد أن مجلس إدارة بايرن ميونخ يفضل بيع اللاعب هذا الصيف والحصول على أموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا في عام 2025، وذلك بسبب استحالة تجديد عقد ديفيز، وهذا يمثل تحولًا كبيرًا في الإستراتيجية التي كان يتبعها في الأشهر الأخيرة للإبقاء على اللاعب، ديفيز، في هذه اللحظة، متاح في السوق وبايرن سيبدأ فتح مزاد عليه لِما تبقى من شهر أغسطس".

وأشارت الصحيفة: "من جانبه، يجد ريال مدريد نفسه الآن مضطرًا للتحرك وقبول التفاوض مع بايرن ميونخ بشأن لاعب ينتهي عقده في عام 2025، وكل ذلك لتجنب المخاطرة بفقدانه، ورغم أن بايرن حدد سعرًا أوليًا لبيع عقد ديفيز يبلغ 50 مليون يورو، فإن صفقة انتقاله يمكن أن تُغلق مقابل نحو 30 مليون يورو، وهي صفقة رخيصة حقًّا بالنظر إلى جودة اللاعب وعمره (23 عامًا). إما ذلك، أو الثقة في أن ديفيز سيلتزم بكلمته، وينتظر ريال مدريد، ولا يمكن استبعاد أن يضغط بايرن أيضًا لرحيله بتهديده بالجلوس على مقاعد البدلاء هذا الموسم".

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وأوضح التقرير: "لقد بدأ النادي الملكي بالفعل المحادثات الأولى لتجديد عقد ميندي (28 عامًا) الذي ينتهي عقده، مثل ديفيز، في عام 2025، والفرنسي يعد لاعباً أساسياً لا جدال فيه بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، الذي يقدر كثيرًا مساهمته في الدفاع، وقد قام تدريجيًا بتحسين أداء اللاعب في الهجوم، وبالنسبة لريال مدريد، فإن هذا التجديد مستقل عما سيحدث مع ديفيز".

وانتقل ديفيز إلى الفريق البافاري موسم 2018-2019- ولعب معه 195 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.