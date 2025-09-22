حمله المواسم الماضية.. كيف أزاح جيسوس عبئا كبيرا عن كريستيانو رونالدو؟

يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم الكرة المصرية السابق، أن وجود البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، على رأس القيادة الفنية أزال العديد من الضغوط على مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

ويسير النصر بخطى ثابتة تحت قيادة جيسوس، رغم البداية غير الجيدة للموسم بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، ولكن حاليا الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة محققا الفوز في ثلاث الجولات الماضية، كما أن "الدون" يحقق العديد من الأرقام القياسية الرائعة بتسجيله أهدافا مؤثرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "وجود جيسوس في النصر أزال عن رونالدو الضغوط بشكل كبير، لأنه عندما يكون المدرب صاحب اسم كبير هذا يجعل رونالدو يتحرر أكثر في الملعب ومسؤولياته تقل في النادي، وهو كان يفعل كل شيء في النصر قبل ذلك، لكن وجود جيسوس جعل هناك من يحمل من على كاهله العديد من الأمور والأعباء".

وأضاف: "أي لاعب كبير يحتاج لمدرب كبير بجانبه يحمل من على عاتقه الكثير من الأمور، واليوم الضغوط مقسمة بين رونالدو وجورجي جيسوس، ولكن العام الماضي رونالدو كان يحمل كل الضغوط مع احترامي الكبير للمدرب السابق ستيفانو بيولي، لكن وجود اسم جيسوس الكبير في الكرة السعودية أزال من على كاهله هذه الضغوط، والعام الماضي رونالدو كان لاعبا وقائدا وبمنزلة مدرب، لكن هذا العام يقوم بدوره كلاعب وقائد في الملعب فقط، وهناك مدرب كبير يحمل باقي الأمور، لذلك رونالدو هذه السنة نراه أفضل بكثير في الملعب".

وكان فريق النصر واصل عروضه القوية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتسح ضيفه الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك"، ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وسجل رونالدو ثنائية في اللقاء، ليواصل صناعة التاريخ، بتسجيله الهدف رقم 945 في مسيرته الاحترافية، ليصبح على بعد 55 هدفًا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.

وكان رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، جدد عقده مع النصر مطلع الموسم الجاري لمدة موسمين، بهدف مواصلة تحقيق الأرقام القياسية وحصد الألقاب مع "العالمي".