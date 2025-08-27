رسميا.. شباب بلوزداد الجزائري يضمّ هداف غزل المحلة المصري

حسم نادي شباب بلوزداد الجزائري صفقة المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة الذي انضم رسميا للفريق قادما من غزل المحلة المصري وفق ما أعلنه شباب بلوزداد على حسابه الرسمي بمنصات التواصل.

ونشر بلوزداد، الذي يستعد الشهر المقبل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية صورة للاعبه الجديد مشيرا إلى أن المهاجم التونسي أصبح رسميا لاعبا للفريق الأول من دون الكشف عن تفاصيل مالية للصفقة أو مدة العقد.

وقال النادي الجزائري: "مرحباً بمحمد علي بن حمودة في صفوف شباب رياضي بلوزداد.. نتمنى لك التوفيق والتألق مع العائلة البلوزداية".

مرحباً بمحمد علي بن حمودة في صفوف شباب بلوزداد 🔴⚪️ نتمنى لك التوفيق والتألق مع العائلة البلوزدادية #CRB #allezchabab #alwaysahead #شباب_رياضي_بلوزداد Posted by Chabab Riadhi Belouizdad - CRB on Wednesday, August 27, 2025

ولعب محمد علي بن حمودة (27 عاما) في بداية مشواره الكروي مع مستقبل سليمان في دوري الدرجة الثانية وقاده للصعود إلى دوري المحترفين قبل أن يتعاقد مع الترجي التونسي في موسم 2019 ـ 2020 ويتوج معه بلقب الدوري في مناسبتين.

وتمت إعارة المهاجم إلى مستقبل سليمان من جديد ليشارك مع ناديه الأم لمدة موسمين قبل العودة للترجي ثم ينضم لنادي غزل المحلة المصري بعد فك ارتباطه مع الفريق الأحمر والأصفر.

وخاض بن حمودة مع غزل المحلة 22 مباراة في الدوري المصري الممتاز أحرز خلالها 9 أهداف.

ويبدأ شباب بلوزداد منافسات الدوري الجزائري يوم 30 أغسطس الجاري بملاقاة نادي أتلتيك بارادو في الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام حامل اللقب مولودية الجزائر.