"تركوا إمام عاشور".. رد صادم من أحمد فتوح بعد فضيحة حفل الساحل

أثار رد لاعب الزمالك أحمد فتوح جدلاً جديدًا في أعقاب الفضيحة التي اندلعت بسبب ظهوره في حفل بالساحل الشمالي برفقة إمام عاشور نجم الأهلي.

أخبار ذات علاقة تفاجأ بمكالمته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أزمة أحمد فتوح

وكشف فتوح عن استيائه من "التركيز عليه وحده" رغم مشاركة لاعبين آخرين.

جاء ذلك خلال اتصال مفاجئ مع محمد فاروق، أسطورة الأهلي السابق، الذي كشف تفاصيل الحوار الصادم الذي دار بينهما، وذلك بعد إجراءات تأديبية من نادي الزمالك ضد فتوح.

أخبار ذات علاقة رد حاسم من الزمالك حول بيع أحمد فتوح (فيديو)

تفاصيل الأزمة

اتخذ نادي الزمالك إجراءات صارمة ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه خلال حفل خاص بمنطقة الساحل الشمالي برفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا أمس السبت أعلن فيه تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه، وإيقاف كافة مستحقاته المالية، وتحويله للتحقيق الفوري بسبب مخالفته اللوائح الداخلية.

وجاء في البيان: "بناءً على التنسيق بين جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة، تقرر اتخاذ هذه الإجراءات عقب ظهور اللاعب في مناسبة عامة دون تصريح". وأكد النادي أن فتوح كان قد غادر المعسكر التدريبي سابقًا بسبب مرض أحد أقاربه، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي.

أخبار ذات علاقة يلعب في ألمانيا.. تحرك فوري من الزمالك لضم بديل أحمد فتوح

الحوار الصادم

كشف محمد فاروق، أسطورة الأهلي السابق والمذيع الحالي، خلال استضافته في برنامج راديو أون سبورت، تفاصيل حواره مع أحمد فتوح، الذي عبّر عن استغرابه من تركيز الانتقادات عليه وحده.

وقال فاروق: "بالأمس كنت أتحدث مع فتوح بالصدفة، وكان صديق لي بجانبه، فقلت له أنت لاعب موهوب وربنا نجاك من موقف صعب، ويجب أن تتعلم منه'".

وأضاف: "رد فتوح بمفاجأة لماذا التركيز عليّ وحدي؟ إمام عاشور كان معي أيضًا، لكن الهجوم موجّه لي فقط".

وردًا على سؤال المذيع: "هل قال لك ذلك صراحة؟"، أكد فاروق: "نعم، قال لي: ذهبت كأي شخص مدعو لحفل عادي، لكن الضوء تم تسليطه عليّ وحدي".

وأضاف فاروق أن فتوح شعر بأن الاستهداف شخصي وليس بسبب مخالفة نظام المعسكر فقط، قائلاً: "أخبرته أن رزقك كمحترف هو التزامك المطلق، وأي تصرف حتى لو بحسن نية قد يُستخدم ضدك، خاصة عندما تمثل ناديًا كبيرًا بجماهير عريضة".

واختتم فاروق حديثه بنصيحة شديدة اللهجة لكل من فتوح وعاشور واللاعبين الشباب عمومًا: "أنتم تحت المجهر، والتصرفات الشخصية قد تُفسّر بشكل خاطئ.. الشهرة في هذا العمر تحتاج إلى مرشد يوجهكم نحو الطريق الصحيح".

كما وصف فتوح بأنه "لاعب طيب ومحترم، لكن الشباب في مثل عمره يحتاجون إلى من يرشدهم قبل فوات الأوان".