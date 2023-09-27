تقرير: دي زيربي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية، أن الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، انضم إلى قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد للموسم المقبل، في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي.
ومن المتوقع أن يرحل أنشيلوتي عن تدريب الريال في العام المقبل لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" اليوم الأربعاء، فإن "تشابي ألونسو هو الاسم الأقوى ليصبح مدرب ريال مدريد القادم، لكنه ليس الاسم الوحيد في القائمة، فقد انضم له روبيرتو دي زيربي ليكون من ضمن المرشحين لقيادة الميرنغي، حال رحيل أنشيلوتي".
وقاد دي زيربي فريقه برايتون لتحقيق فوز ثمين، مساء الأحد، بنتيجة 3-1 أمام بورنموث، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعد هذه أفضل انطلاقة لفريق برايتون منذ صعوده للدوري الإنجليزي في 2017، وذلك بعدما حقق فوزه الخامس في البطولة المحلية، حيث انتصر على لوتون في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، قبل أن يهزم وولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ومن ثم تلقى هزيمة من وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، وفي الجولة الرابعة انتصر على نيوكاسل يونايتد، وواصل قطار برايتون تألقه في الجولة الخامسة وفاز على مانشستر يونايتد، قبل أن يحقق انتصارًا خامسًا على بورنموث.
ليكون روبيرتو دي زيربي، الذي تم تعيينه مدربًا لبرايتون قد صنع مجدًا جديدًا للنادي، خلال الموسم الحالي، حيث حقق أفضل انطلاقة منذ 3 مواسم.
تشابي ألونسو
فيما توقعت تقارير أخرى، أن يخلف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، اعتبارًا من الموسم المقبل.
وذكر تقرير لإذاعة "راديو ماركا"، أن ألونسو سيخلف كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد في عام 2024، إذ ينتهي عقد الأخير مع النادي الإسباني.
وقاد تشابي فريق ليفركوزن لبداية قوية في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال أول خمس مباريات في الدوري الألماني.