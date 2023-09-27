تقرير: دي زيربي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، انضم إلى قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد للموسم المقبل، في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يرحل أنشيلوتي عن تدريب الريال في العام المقبل لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" اليوم الأربعاء، فإن "تشابي ألونسو هو الاسم الأقوى ليصبح مدرب ريال مدريد القادم، لكنه ليس الاسم الوحيد في القائمة، فقد انضم له روبيرتو دي زيربي ليكون من ضمن المرشحين لقيادة الميرنغي، حال رحيل أنشيلوتي".