أول تعليق من أموريم حول تدريب ليفربول
نفى المدرب البرتغالي روبين أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ما تردد عن توصله لاتفاق رسمي لقيادة ليفربول خلال الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورغن كلوب.
ويعد أموريم أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، حيث لم يخفِ ناديا تشيلسي وبايرن ميونخ اهتمامهما به رغم عدم حدوث خطوات جدية للتعاقد معه.
وحسب سكاي سبورتس، تم التوصل لاتفاق بالفعل مع المدرب الذي يبلغ من العمر 39 عامًا.
وقال روبن أموريم في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو: "لم أقابل ليفربول في أي مقابلة ولا يوجد اتفاق، هذا غير صحيح".
وأضاف: "أنا مدرب سبورتنغ وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد. لم يتم الاتفاق على شيء".
واختتم: "توقفوا عن تداول هذه القصة.. هذه هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن مستقبلي".
وما زال أموريم ينافس برفقة سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي حتى الآن.
ويتفوق سبورتنغ لشبونة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا في صدارة الدوري ولديه مباراة مؤجلة ولم يتبق سوى 7 مباريات لانتهاء الموسم.