أول تعليق من أموريم حول تدريب ليفربول

ويعد أموريم أحد أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، حيث لم يخفِ ناديا تشيلسي وبايرن ميونخ اهتمامهما به رغم عدم حدوث خطوات جدية للتعاقد معه.

وحسب سكاي سبورتس، تم التوصل لاتفاق بالفعل مع المدرب الذي يبلغ من العمر 39 عامًا.

وقال روبن أموريم في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو: "لم أقابل ليفربول في أي مقابلة ولا يوجد اتفاق، هذا غير صحيح".

وأضاف: "أنا مدرب سبورتنغ وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد. لم يتم الاتفاق على شيء".

واختتم: "توقفوا عن تداول هذه القصة.. هذه هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن مستقبلي".