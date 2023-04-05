كريستيانو رونالدو يفشل في الخروج من ظل تاليسكا

واصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف في السعودية، ووصل إلى 11 هدفًا في تسع مباريات بالدوري، لكنه رغم ذلك فشل في الخروج من ظل زميله المتألق أندرسون تاليسكا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وسجل اللاعب البرازيلي أيضًا هدفين خلال الفوز 5-صفر على العدالة أمس الثلاثاء، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا مع أوديون إيغالو مهاجم الهلال، وبفارق هدف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.