بيان ناري.. الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري المصري
عبر نادي الزمالك عن استيائه الشديد مما وصفه بتجاوزات تحكيمية صارخة في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري المصري، مساء اليوم الاثنين، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 1-2.
وأصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي اعتبارات يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا".
وأضاف البيان: "الأخطاء التحكيمية المتكررة جعلت من وجود تقنية الفيديو تكلفة لا طائل منها، في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة، سواء داخل الملعب أو خارجه".
وتابع البيان: "هذه الأخطاء التحكيمية تأتي في ظل فشل وترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب وتنظيم جدول الدوري، حتى بات هو الجدول الأغرب كروياً في العالم".
وواصل الزمالك في بيانه: "تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها وتتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، رغم أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن".
وطالب مجلس الزمالك بتحقيق عاجل فيما حدث في مباراة المصري من مخالفات تحكيمية صارخة يخشى أن يشوبها التعمد، وتسببت بتغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً.
وطالب مجلس الزمالك أيضًا بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي، مع إخطار الزمالك بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.
وأكد الزمالك أنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.
وطالب مجلس الزمالك بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة الاتحاد المصري ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.
وأكد مجلس الزمالك أن مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري، بشرط أن يتحقق فيه جميع المطالب السابقة.