بيان ناري.. الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري المصري

عبر نادي الزمالك عن استيائه الشديد مما وصفه بتجاوزات تحكيمية صارخة في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري المصري، مساء اليوم الاثنين، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض 1-2.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا أكد خلاله تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي اعتبارات يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا".

وأضاف البيان: "الأخطاء التحكيمية المتكررة جعلت من وجود تقنية الفيديو تكلفة لا طائل منها، في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة، سواء داخل الملعب أو خارجه".