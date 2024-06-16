اليويفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد ألبانيا

وقال (اليويفا) في بيان اليوم الأحد إنه بدأ أيضًا إجراءات بشأن إشعال مشجعي ألبانيا للألعاب النارية خلال مباراة المجموعة الثانية، وكذلك "بث رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي".

ولم يقدم الاتحاد الأوروبي للعبة أي تفاصيل أخرى حول الرسالة المزعوم إرسالها.

وقال (اليويفا) إن هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط بالاتحاد ستتخذ قرارها بشأن الأمر في الوقت المناسب.