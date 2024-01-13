شاهد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، مساء اليوم السبت.

ويشهد الحفل استعراضات لرصد تاريخ البطولة، كما سيكون هناك عرضا خاصة للأغنية الخاصية بكأس الأمم الأفريقية 2023 "أكوابا".