شاهد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023
عقب الحفل تنطلق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية
انطلق حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، مساء اليوم السبت.
ويشهد الحفل استعراضات لرصد تاريخ البطولة، كما سيكون هناك عرضا خاصة للأغنية الخاصية بكأس الأمم الأفريقية 2023 "أكوابا".
و"أكوابا" تعني مرحبا بك في اللغة الإيفوارية وتم إطلاق هذا الاسم على تميمة حظ البطولة والتي جاءت على شكل فيل.
كما يشارك في فقرات الحفل الغنائية الفنان المصري محمد رمضان والمطربة النيجيرية يامي ألايد والمجموعة الموسيقية الإيفوارية، ماجيك سيستام.
وعقب الحفل تنطلق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.