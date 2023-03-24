رسميًا: توماس توخيل مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ

وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما بعد خسارة بايرن 2-1 أمام باير ليفركوزن، يوم الأحد الماضي، ليتصدر بروسيا دورتموند الدوري.

وكان ناغلسمان الذي تولى قيادة بايرن خلفا لفليك، وقع عقدا لمدة خمس سنوات وعبر مجلس إدارة النادي عن دعم مدربه قبل أيام.

لكن قبضة بايرن على الدوري تراخت مقارنة بآخر عشرة مواسم والتي فاز فيها باللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف بروسيا دورتموند قبل المواجهة التي تجمع بينهما مطلع أبريل نيسان المقبل.

كما يواجه بايرن منافسه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في 11 أبريل/ نيسان المقبل.