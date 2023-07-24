على طريقة زيدان.. آلان بوليدو ينطح ييرسون موسكيرا في كأس الدوريات (فيديو)

وسجل جون بولسكامب، لاعب سبورتينغ كانساس سيتي، هدفا عكسيا، ليقلص سينسيناتي النتيجة في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل فاسكويز لسينسيناتي في الدقيقة 56.

وسجل كوندا ثالث أهداف سبورتينغ كانساس سيتي في الدقيقة 69، لكن لوكيانو أكوستا سجل هدفا لسينسيناتي في الدقيقة 90+8.

وفاز سينسيناتي في المباراة بضربات الترجيح 4/2 بعد التعادل 3/3.

وبدت بطولة كأس الدوريات مثيرة في هذه النسخة، وشهدت أول مشاركة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفا رائعا من ضربة حرة ثابتة، ليفوز فريقه 2/1 على كروز آزول المكسيكي.