على طريقة زيدان.. آلان بوليدو ينطح ييرسون موسكيرا في كأس الدوريات (فيديو)
نطح آلان بوليدو، لاعب سبورتينغ كانساس سيتي، منافسه ييرسون موسكيرا، لاعب سينسيناتي، خلال مباراة الفريقين في كأس الدوريات.
ويُظهر مقطع فيديو دفعا بسيطا من ييرسون موسكيرا على آلان بوليدو، قبل أن يرد الأخير بنطحة قوية على رأس موسكيرا.
ولم يتردد دانييل كوينيتيرو هيترو، حكم المباراة، في طرد موسكيرا بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 34.
وسجل هوغلاند لاعب سينسيناتي هدفا عكسيا ليتقدم سبورتينغ كانساس سيتي في الدقيقة التاسعة، وأضاف روزيرو فلانسيا الهدف الثاني في الدقيقة 12.
وسجل جون بولسكامب، لاعب سبورتينغ كانساس سيتي، هدفا عكسيا، ليقلص سينسيناتي النتيجة في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل فاسكويز لسينسيناتي في الدقيقة 56.
وسجل كوندا ثالث أهداف سبورتينغ كانساس سيتي في الدقيقة 69، لكن لوكيانو أكوستا سجل هدفا لسينسيناتي في الدقيقة 90+8.
وفاز سينسيناتي في المباراة بضربات الترجيح 4/2 بعد التعادل 3/3.
وبدت بطولة كأس الدوريات مثيرة في هذه النسخة، وشهدت أول مشاركة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفا رائعا من ضربة حرة ثابتة، ليفوز فريقه 2/1 على كروز آزول المكسيكي.