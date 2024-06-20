النصر السعودي يحسم مصير تاليسكا
حسم نادي النصر السعودي مصير لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن "العالمي" الفترة الماضية.
وتعرض تاليسكا لإصابة قوية أبعدته حتى نهاية الموسم الماضي عن النصر، بعدما كان يسير بخطى ثابتة وسجل 16 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، في الدوري السعودي 2023-2024.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن جوزيه مورينيو، المدرب الجديد لفريق فنربخشة التركي، يسعد لضم النجم البرازيلي.
وسبق وأن لعب تاليسكا في صفوف بيشكتاش وقاده لتحقيق الثنائية المحلية قبل انتقاله للدوري الصيني ومنه إلى النصر.
ولكن مصادر ذكرت لـ"إرم نيوز"، أن "إدارة النصر استقرت على استمرار تاليسكا مع الفريق، بحسب التقرير الفني الذي قدمه البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، ولا توجد نيه للاستغناء عنه".
وانضم صاحب الـ30 عامًا إلى النصر في الميركاتو الصيفي 2021، بصفقة انتقال حر.
وإجمالاً، دافع تاليسكا عن قميص ناديه في 85 مباراة، حيث أحرز 68 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 13 مليون يورو.