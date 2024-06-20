النصر السعودي يحسم مصير تاليسكا

حسم نادي النصر السعودي مصير لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن "العالمي" الفترة الماضية.

وتعرض تاليسكا لإصابة قوية أبعدته حتى نهاية الموسم الماضي عن النصر، بعدما كان يسير بخطى ثابتة وسجل 16 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، في الدوري السعودي 2023-2024.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن جوزيه مورينيو، المدرب الجديد لفريق فنربخشة التركي، يسعد لضم النجم البرازيلي.

وسبق وأن لعب تاليسكا في صفوف بيشكتاش وقاده لتحقيق الثنائية المحلية قبل انتقاله للدوري الصيني ومنه إلى النصر.