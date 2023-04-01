ريال مدريد يدرس التعاقد مع ديبالا

يعمل ريال مدريد بالفعل على التخطيط للموسم المقبل مع خسارة الدوري الإسباني عمليا بالفعل، ويريد الميرنغي إعادة بناء فريق يسمح لهم بالسيطرة على الليغا مرة أخرى، تمامًا كما فعل في أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن أحد الأسماء التي ظهرت إلى النور هو الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما.

ووفقا للصحيفة فإن قيمة فسخ عقد ديبالا تقدر بنحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ أكثر من مقبول لخزينة ريال مدريد.