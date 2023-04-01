ريال مدريد يدرس التعاقد مع ديبالا
يعمل ريال مدريد بالفعل على التخطيط للموسم المقبل مع خسارة الدوري الإسباني عمليا بالفعل، ويريد الميرنغي إعادة بناء فريق يسمح لهم بالسيطرة على الليغا مرة أخرى، تمامًا كما فعل في أوروبا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن أحد الأسماء التي ظهرت إلى النور هو الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما.
ووفقا للصحيفة فإن قيمة فسخ عقد ديبالا تقدر بنحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ أكثر من مقبول لخزينة ريال مدريد.
وانضم ديبالا لروما في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي وسجل مع روما 13 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة في مختلف المسابقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا جزء أساسي في خطط جوزيه مورينيو مدرب روما، وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع روما في 2025.
ومع ذلك، هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن مورينيو نفسه يمكن أن يغادر أيضا هذا الصيف رغم أن عقده مع روما ينتهي في 2024، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل ديبالا.
وسبق أن ارتبط ديبالا البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد منذ كان لاعبا في يوفنتوس لكن الصفقة لم تتم.
وسبق أن سجل ديبالا 115 هدفا وصنع 48 في 293 مباراة مع يوفنتوس.