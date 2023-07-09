وفاة لويس سواريز ميرامونتيس أسطورة الكرة الإسبانية السابق عن 88 عامًا

توفي، اليوم الأحد، لويس سواريز ميرامونتيس، نجم برشلونة وإنتر ميلان وأسطورة الكرة الإسبانية الأسبق، عن 88 عامًا.

ونعاه نادي إنتر ميلان في بيان رسمي واصفًا إيّاه بأنه "لاعب كرة القدم المثالي الذي ألهم الأجيال بموهبته".