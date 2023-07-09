وفاة لويس سواريز ميرامونتيس أسطورة الكرة الإسبانية السابق عن 88 عامًا
توفي، اليوم الأحد، لويس سواريز ميرامونتيس، نجم برشلونة وإنتر ميلان وأسطورة الكرة الإسبانية الأسبق، عن 88 عامًا.
ونعاه نادي إنتر ميلان في بيان رسمي واصفًا إيّاه بأنه "لاعب كرة القدم المثالي الذي ألهم الأجيال بموهبته".
ودخل لويس سواريز ميرامونتيس، نجم برشلونة الإسباني في الستينيات، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب إسباني ينجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية بعدما حصدها عام 1960 ليصبح أيضًا أول لاعب من البارسا يحقق هذا الإنجاز.
وحصد سواريز، الذي ولد عام 1935، جائزة الكرة الذهبية بعدما حصل على 54 نقطة في سباق التصويت، متفوقًا بفارق كبير عن بوشكاش أسطورة ريال مدريد، الوصيف برصيد 37 نقطة، والألماني أوفه زيلر صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة.
وفاز سواريز بالجائزة بعدما قدَّم موسمًا رائعًا مع برشلونة حيث توج بلقبى الدوري الإسباني وكأس المعارض الأوروبية والتي كان ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قديمًا.
وبدأ لويس سواريز مشواره الكروي مع ديبورتيفو لاكورونيا عام 1953، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ليستمر معه حتى 1961 ومنه إلى إنتر ميلان الإيطالي ثم سامبدوريا.
وعلى المستوى الدولي، شارك الراحل في 32 مباراة بقميص المنتخب الإسباني بين عامي 1957 و1972 سجل خلالها 14 هدفًا، وتوج معه بلقب أمم أوروبا.