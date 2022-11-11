وليد الفراج: الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا لآسيا
قال الإعلامي السعودي وليد الفراج إن نادي الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا لآسيا.
وبحسب الفراج، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في قطر.
وأضاف أن الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في الدوحة عاصمة قطر، بحيث تلعب مباريات دور الـ16 والـ8 ونصف النهائي.
ثم ستتم إقامة كأس العالم للأندية، على أن تقام بعدها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.
وأكد الفراج أن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام بنظام الذهاب والإياب.
كما ذكر الفراج أن الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا لقارة آسيا للمرة الثالثة على التوالي.
وسبق أن شارك الهلال في كأس العالم للأندية مرتين، حيث حصل على المركز الرابع في 2019 وكذلك على المركز الرابع في 2021.
وفي سبتمبر الماضي قالت صحيفة "أس" الإسبانية إن كأس العالم للأندية قد تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للصحيفة، فإنه من حيث المبدأ ستتم إقامة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية من 6 إلى 12 فبراير.
ونال تشيلسي لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لتشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.