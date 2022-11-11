وليد الفراج: الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية ممثلا لآسيا

وسبق أن شارك الهلال في كأس العالم للأندية مرتين، حيث حصل على المركز الرابع في 2019 وكذلك على المركز الرابع في 2021.

وفي سبتمبر الماضي قالت صحيفة "أس" الإسبانية إن كأس العالم للأندية قد تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.