مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

تلقى محمد الشناوي ،حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، صدمة قوية في ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت قناة (صدى البلد) عن قرار مفاجئ من جانب مسؤولي الأهلي بتأجيل ملف تجديد عقد محمد الشناوي بينما تم الاتفاق على تمديد عقد مصطفى شوبير حارس المرمى زميله بالفريق.

وأكدت أن إدارة الأهلي قررت اعتماد العقود الجديدة للحارس مصطفى شوبير بجانب زميله مصطفى مخلوف حارس المرمى ولاعب الوسط مروان عطية بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن هذا القرار سببه تعديل رواتب اللاعبين الثلاثة ليتناسب مع قدراتهم الفنية ومجهودهم داخل الفريق وتحديداً الثنائي مروان عطية ومصطفى شوبير.

وأوضحت أن ملف تجديد عقد محمد الشناوي تم تأجيله إلى ما بعد لقاء العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتينينتال.

وأكدت أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي سيعقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وعلى رأسهم الشناوي ولكن بعد مباراة العين وليس في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بالثنائي الصاعد أحمد نبيل "كوكا" وحارس المرمى حمزة علاء بجانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.