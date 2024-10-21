كشف دور كريستيانو رونالدو في انتصار نغانو على فيريرا

حفّز كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، الملاكم فرانسيس نغانو بخطاب عاطفي، قبل أن يتغلب بطل الوزن الثقيل على رينان فيريرا في المملكة العربية السعودية.

نغانو، الذي فاز بلقب الوزن الثقيل في رابطة الملاكمة البريطانية، كان يتنافس في فنون القتال المختلطة لأول مرة منذ ما يقارب 3 سنوات، بعد أن واجه تايسون فيوري وأنطوني جوشوا على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

وفاز نغانو على فيريرا بـ"الضربة القاضية"، وحصد لقب "معركة العمالقة" في الوزن الثقيل، في "موسم الرياض".

وكشف إريك نيكسيك مدرب نغانو في تصريحات نقلتها صحيفة (independent) البريطانية، أن رونالدو كان له تأثير بالغ في فوز لاعبه بالبطولة.

وأضح: "لقد كان رائعًا ومتواضعًا للغاية. لقد كان رجلاً محبًا للعبة، ولكن سأقول لك أن نغانو كان يعاني مأساة بسبب وفاة طفله، وساعده رونالدو في التغلب على تلك المأساة".

وأضاف: "عاش رونالدو مأساة مماثلة، إذ فقد ابنًا في أثناء الولادة في عام 2022، وتحدث الأيقونة البرتغالية، مع نغانو وطلب منه أن يتغلب على أحزانه".

وتابع: "كان يتحدث عن فقدان أحد أطفاله ونوعًا ما عن علاقته بذلك، وأشياء من هذا القبيل. كان الأمر رائعًا نوعًا ما".

واختتم: "أعرف مدى عظمة رونالدو، لكن الجلوس بجانبي وإجراء هذه المحادثة الشخصية للغاية جعل نغانو يشعر كأن الدون جزء من الفريق".