غوارديولا: فودين أصبح لاعبا من الطراز العالمي

وسجل فودين هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم، ليمنح فريقه فوزا غير مقنع 1-صفر على بورنموث ودفع سيتي حامل اللقب، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من ليفربول متصدر الدوري.

ومع عدم عودة إرلينغ هالاند إلى أفضل مستوياته بعد الإصابة ومشاركة صانع اللعب كيفن دي بروين في وقت متأخر من المباراة، كان فودين الشعلة التي تنير طريق سيتي نحو حصد لقبه الرابع على التوالي للدوري.

وصنع فودن، البالغ 23 عاما، سبعة أهداف هذا الموسم، وأصبح أحد قادة سيتي في الملعب.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: "بعيدا عن الأهداف- بالطبع هي مهمة - لكن هل تعرفون كيف لعب؟.

"كيف يسيطر على الكرة ويسرّع من أدائه. لقد أصبح بالفعل لاعبا من طراز رفيع. من فتى صغير الآن أصبح بالفعل فيل لاعبا من الطراز العالمي.

"إنه جيد ويستطيع اللعب في كل مركز، خاصة في وسط الملعب ويلعب بصورة جيدة للغاية".