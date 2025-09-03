الزمالك يتلقى خبرا سارا من فيفا

تلقى نادي الزمالك المصري خبرًا سعيدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أيام قليلة من الحزن الذي خيم على النادي الأبيض عقب الخسارة من وادي دجلة.
وفرط نادي الزمالك في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد الخسارة من وادي دجلة 1-2، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأخفق الزمالك في استغلال تعثر منافسه الأهلي الذي خسر أمام بيراميدز، وهبط للمركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 10 نقاط.
كشفت مصادر أن نادي الزمالك حصل على موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيد اللاعب الكينى بارون أوشينج.
وقال الإعلامي خالد الغندور إن فيفا أرسل للزمالك خطابًا أكد فيه سلامة إجراءات التعاقد مع بارون أوشينج.
وبعد هذا الخطاب، من المنتظر أن يرسل الزمالك إلى اتحاد الكرة طلبا لقيد اللاعب في القائمة المحلية للفريق.
وكان جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك قد تعاقد مع أوشينج البالغ من العمر 19 عام لتدعيم مركز الظهير الأيمن، لنادي الزمالك.
ووقع على عقود انضمام للزمالك لمدة 5 سنوات.