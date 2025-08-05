الزمالك يحسم رسمياً موقفه بشأن صفقة تيدي أوكو

أعلن نادي الزمالك رسمياً، اليوم الثلاثاء، موقفه بشأن صفقة التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو جناح لويزيرن السويسري.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي:" بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري تم التوصل لاتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو".

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وأضاف:" الزمالك سلك كل القنوات الشرعية واتخذت الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فإنه كان لزاماً علينا التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق التي وقع عليها ووقع عليها ناديه "لوزيرن" الذي يملك عقد اللاعب".

وواصل البيان: " بعد مفاوضات ودية، توصل الزمالك لاتفاق رسمي يضمن حقوق النادي من الناحيتين الأدبية والمادية، وتقرر السماح للاعب بالرحيل، وعدم إكمال التعاقد".

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وتوصل تيدي أوكو لاتفاق للرحيل إلى نادي الرياض السعودي رسمياً، وهو العرض الذي جعله يوقف مفاوضات انتقاله للزمالك رغم توقيعه اتفاق تعاقده.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 9 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بضم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ، وآدم كايد، بجانب المغربي عبد الحميد معالي، والأنغولي شيكو بانزا.

وانضم أيضاً الحارس المهدي سليمان، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع.