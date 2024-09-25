إصابة قوية لنجم الاتحاد السعودي في الوجه (فيديو)

تعرض عبد الرحمن العبود، نجم نادي الاتحاد السعودي، لإصابة قوية في الوجه خلال مواجهة نظيره العين، مساء أمس الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، استدعت نقله إلى المستشفى.

وكان الاتحاد قد فاز (3-0) على العين، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، آخر تطورات حالة عبدالرحمن العبود، إثر نقله إلى المركز الطبي الدولي، بسبب إصابته.

وأشار النادي إلى أن الأطباء قرروا بقاء العبود في المسشفى؛ من أجل متابعة حالته الصحية عن كثب؛ وذلك بعد إجراء مجموعة من الفحوصات له.

العبود البالغ من العمر 29 عاما، تعرض للإصابة في وجهه خلال مباراة الاتحاد والعين؛ وقد تم معالجته داخل أرضية الملعب، قبل استبداله في الدقيقة 69.

من جانبه، قال العبود في فيديو متداول له داخل المستشفى، إن إصابته عبارة عن "كسر في الوجه" وسيخضع للفحص الطبي للاطمئنان على حالته.

وحسم الاتحاد تأهله بثلاثية ليأمن مفاجآت الكأس التي أطاحت بجاره وغريمه الأهلي بخسارته أمام الجندل، مساء الاثنين الماضي.

وكان الاتحاد وصل للدور نصف النهائي من النسخة الماضية من البطولة قبل أن يخسر من الهلال، الذي تأهل أمس على حساب البكيرية.

ويستأنف "العميد" مواجهاته المحلية في دوري روشن للمحترفين عندما يلعب ضد الخليج في الجولة الخامسة، يوم الجمعة المقبل.

ويملك الاتحاد 9 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.