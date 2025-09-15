أكثر لاعب أبهر جمهور الاتحاد رغم الخسارة أمام الوحدة

أبهر أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي، جماهير فريقه، رغم الخسارة بشكل قاسٍ، أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب آل نهيان بدوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأ الاتحاد المباراة بشكل قوي، ونجح ستيفن بيرغوين في وضع الفريق السعودي في المقدمة بالدقيقة 21 بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد طرد مهند الشنقيطي في الدقيقة 38 إثر تدخل قوي على لاعب الوحدة، ليكمل الاتحاد اللقاء بـ10 لاعبين.

في الشوط الثاني، استغل الوحدة النقص العددي، وأدرك كايو كانيدو التعادل في الدقيقة 62.

ومع اقتراب صافرة النهاية، خطف لوكاس بيمنتا الفوز للوحدة في اللحظات الأخيرة بعدما تابع كرة ارتدت من تصدي رايكوفيتش، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

النجم الذي خطف الأنظار

رغم الهزيمة القاسية، خرج الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد كنجم اللقاء الأول بالنسبة لجماهير الفريق.

الحارس الصربي أنقذ فريقه في أكثر من مناسبة، أبرزها تصديه لانفراد خطير من عمر خربين في بداية المباراة، إضافة إلى إبعاده لرأسية قوية من اللاعب نفسه قبل دقائق من الهدف الثاني.

حضوره المميز وقراءته الجيدة للمواقف منحت دفاع الاتحاد بعض الثبات في ظل النقص العددي، لكن الحظ عانده في اللحظات الأخيرة.

أرقام رايكوفيتش في المباراة

* الدقائق التي لعبها: 90 دقيقة كاملة

* عدد التصديات: 4 تصديات

* التصديات من داخل منطقة الجزاء: 3

* التصديات من خارج منطقة الجزاء: 1

* عدد اللمسات: 49

* التقييم: 7.5/10 (الأعلى بين لاعبي الاتحاد)