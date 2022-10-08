صامويل إيتو يرد على تقرير حول استخدام لاعبي الكاميرون أعمال السحر

ولم يتأخر الرد من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث ندد بما أسماها "التعليقات التشهيرية والادعاءات المشبوهة المقنعة في صورة مصداقية".

ووفقا للمقال المذكور، فإن "معظم لاعبي كرة القدم الكاميرونيين يندفعون إلى القرى النائية في عمق الغابة الاستوائية؛ بحثًا عن "المعالجين التقليديين" والالتقاء بهم.

كما استنكر صامويل إيتو "التصريحات الكاذبة" التي اعتبر أنها تمثل إهانة لجميع لاعبي كرة القدم الكاميرونيين الذين فازوا بالمسابقات والألقاب نتيجة جهودهم.

وقال إيتو: "أنكر رسميا محتوى هذا المقال، وأتحدى الصحفيين العاملين في هيئة التحرير لديك لإثبات مزاعمهم".

وخسر منتخب الكاميرون 0/1 أمام الجزائر في الكاميرون في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يفوز منتخب الكاميرون في الجزائر بنتيجة 2/1 بطريقة درامية، بعد تسجيل هدف في الدقيقة 124.

ويشارك منتخب الكاميرون في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.

وسيلعب منتخب الكاميرون في كأس العالم للمرة الثامنة.