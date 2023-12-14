ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام المصري البورسعيدي (فيديو)

سجل غيلاس قناوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من فخر الدين بن يوسف لينطلق بالكرة ويسددها من على حدود منطقة الجزاء لتمر على يمين محمد عواد لداخل الشباك.

واحتسب محمود البنا حكم المباراة ركلة الجزاء على الزمالك بعد خطأ من الحارس عواد ضد المهاجم بن يوسف داخل المنطقة.

وأهدر إلياس الجلاصي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 31 بعد أن تصدى لها الحارس عواد وتابعها الجلاصي بتسديدة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن.

ورفع المصري رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات ليقفز من المركز العاشر إلى الثاني.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند 11 نقطة من ثماني مباريات في المركز 11.