ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام المصري البورسعيدي (فيديو)
تجرع الزمالك الخسارة الثالثة له هذا الموسم بالهزيمة 1-صفر أمام مضيفه المصري البورسعيدي ليتراجع للمركز 11 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.
سجل غيلاس قناوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من فخر الدين بن يوسف لينطلق بالكرة ويسددها من على حدود منطقة الجزاء لتمر على يمين محمد عواد لداخل الشباك.
واحتسب محمود البنا حكم المباراة ركلة الجزاء على الزمالك بعد خطأ من الحارس عواد ضد المهاجم بن يوسف داخل المنطقة.
وأهدر إلياس الجلاصي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 31 بعد أن تصدى لها الحارس عواد وتابعها الجلاصي بتسديدة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن.
ورفع المصري رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات ليقفز من المركز العاشر إلى الثاني.
بينما تجمد رصيد الزمالك عند 11 نقطة من ثماني مباريات في المركز 11.
بيراميدز في الصدارة رغم التعادل أمام بلدية المحلة
وخطف بلدية المحلة تعادلًا مثيرًا من نظيره بيراميدز بنتيجة 2/2، في نفس الجولة من البطولة المصرية.
بهذه النتيجة وصل بيراميدز للنقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف نقطتين عن المصري الوصيف.
ورفع بلدية المحلة رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ12.
سيراميكا يتعادل مع فيوتشر
في المباراة الثالثة فرض سيراميكا التعادل 1-1 على مضيفه فيوتشر.
تقدم فيوتشر بهدف في الدقيقة 17 عن طريق مروان محسن الذي تلقى كرة عرضية من عمر كمال عبد الواحد في الجهة اليسرى استقبلها محسن برأسية سكنت على يسار محمد بسام حارس سيراميكا.
وأدرك الظهير محمد شكري التعادل لسيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تسديدة قوية سكنت مرمى الحارس محمود جنش.
كان سيراميكا الأفضل والأخطر خلال الشوط الأول والأكثر إيجابية على مرمى مضيفه بفضل تحركات مهاجميه صديق إوجولا وأحمد ياسر ريان بينما اعتمد فيوتشر على الهجمات المرتدة المنظمة ومن إحداها جاء هدف التقدم.
لكن سيراميكا واصل سيطرته على الكرة في الشوط الثاني حتى نجح في إدراك التعادل.
ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات بينما يحتل فيوتشر المركز الثامن من ثماني مباريات برصيد 13 نقطة.
ويتساوى سيراميكا مع الأهلي لكنه لعب تسع مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: