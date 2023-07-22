ردة فعل كيم كارداشيان وسيلينا ويليامز وبيكهام على هدف ميسي (فيديو)

كما أظهرت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا ويليامز ردَّ فعل لافتًا بعد هدف ميسي.

وكانت "سيرينا" تشاهد هاتف أحد الأطفال المتواجدين على المدرج قبل أن تعبر عن انبهارها بهدف ميسي.

وبدا أن كيم كارداشيان فوجئت بهدف ميسي، حيث كانت تقف إلى جانب سيرينا ويليامز.

وهتف المشجعون بقوة بعد الهدف الذي غير النتيجة من 1/1 إلى فوز إنتر ميامي 2/1، حيث تواجد أكثر من 20 ألف متفرج في ملعب درايف بينك استاديوم معقل إنتر ميامي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن بيكهام قوله بعد المباراة: "لأكون صادقًا، بمجرد أن رأيت الركلة الحرة فكرت بأنه هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تنتهي بها".

وأضاف: "خاصة عندما يكون لديك لاعبون مثل ليونيل، وسيرجيو بوسكيتس، في الملعب".

وتابع اللاعب السابق: "إنها ليلة مثيرة للغاية لمشجعينا، كل هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا لرؤية ليو يخطو على أرض الملعب- ناهيك عما ما فعله، بصراحة كان أداء بوسكيتس مذهلًا".