العضو الذهبي للنصر السعودي يهاجم البليهي بسبب رونالدو (فيديو)
وجّه فايز المعجل، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر السعودي، انتقادا قويًّا لعلي البليهي، مدافع نادي الهلال؛ بسبب استفزازه الدائم للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، قائلا إنه يستحق أكثر مما فعله معه "الدون" في مواجهتهم السابقة.
وطُرد رونالدو خلال مباراة "العالمي" مع منافسه الهلال، الّتي أقيمت في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.
ففي الدقيقة 85 من زمن المباراة، تدخل النجم البرتغالي ضد البليهي، دون كرة، إذ ضربه بالذراع في منطقة الصدر مرتين، قبل أن يشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه رونالدو.
من المعروف عن المدافع السعودي علي البليهي قدرته على استفزاز نجوم كرة القدم العالمية كما حدث مع كريستيانو رونالدو، وسبق أن احتك وحاول استفزاز النجم العالمي ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022.
ويرى البعض أن البليهي يمتاز بقدراته في إخراج المهاجمين عن تركيزهم بتدخلاته الجسدية، أو باستفزازهم ببعض الكلمات دون أن ينتبه الحكام لذلك.
وقال المعجل في تصريحات لبودكاست "ركلة حرة": "لو أنا كنت مكان كريستيانو رونالدو لكنت سويت شيء أكثر من اللي سواه ضد علي البليهي، هل رأيتم ما فعله".
وأضاف: "رونالدو طبعا يستحق بطاقة حمراء 100%، ولكن ننظر للقطة قبلها لما البليهي أسقط رونالدو من الخلف هل هذه لا تستحق كارت أحمر، هل لا تستحق من الحكم الهويش الذي كان متعجلا في قراراته إنه يرجع لتقنية الفيديو، ووقت الضربة الحكم لم يكن قريبا من اللعبة، البليهي للأسف قادر على استفزاز النجوم، وأنا مع الذكاء داخل الملعب".
رحيل لابورت
كما طالب العضو الذهبي للناصر بضرورة رحيل إيميريك لابورت، مدافع الفريق عن النادي، قائلا: "هو ليس على قدر المسؤولية، وفي أقوى مباراتين بموسم النصر تعرض للطرد أمام العين، وكيف أثق به يكون سند في المباريات، وعلي لاجامي أفضل منه دفاعيا وفنيا".
إيقاف العقيدي
كما انتقد فايز المعجل، نواف العقيدي، حارس مرمى النصر.
وكانت لجنة الاحتراف السعودية أوقفت في وقتٍ سابق، العقيدي لمدة 5 أشهر مع غرامة مالية؛ بسبب "تمرده" على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قبل بطولة كأس أمم آسيا "الأخيرة".
وقال المعجل في تصريحاته: "أنا عرفت الحقيقة كاملة.. العقيدي لم يُظلم وإيقافه كان رحمة له"؛ في إشارة واضحة إلى نجاة اللاعب من عقوبات أكبر بكثير، كان يستحقها بسبب أفعاله.
كما كشف المعجل، عن سر فشل الفريق الأول للنصر، مع إدارة مسلي آل معمر، التي رحلت بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.
وشدد فايز المعجل، على أن إدارة آل معمر ارتكبت العديد من الأخطاء؛ أبرزها الابتعاد عن اللاعب المحلي، الذي شعر بـ"العزلة التامة" داخل الفريق.
واختتم المعجل تصريحاته: "اللاعبون في السعودية، دائمًا يريدون من المسؤولين أن يكونوا بالقرب منهم؛ لأن ذلك يساعدهم على التألق داخل أرضية الملعب؛ وهذا ما لم يحدث في النصر".