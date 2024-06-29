العضو الذهبي للنصر السعودي يهاجم البليهي بسبب رونالدو (فيديو)

وجّه فايز المعجل، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر السعودي، انتقادا قويًّا لعلي البليهي، مدافع نادي الهلال؛ بسبب استفزازه الدائم للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، قائلا إنه يستحق أكثر مما فعله معه "الدون" في مواجهتهم السابقة.

وطُرد رونالدو خلال مباراة "العالمي" مع منافسه الهلال، الّتي أقيمت في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

ففي الدقيقة 85 من زمن المباراة، تدخل النجم البرتغالي ضد البليهي، دون كرة، إذ ضربه بالذراع في منطقة الصدر مرتين، قبل أن يشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه رونالدو.