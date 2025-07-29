قضى على نفسه.. تعليق ناري حول انتقال زيزو إلى الأهلي

أدلى عمرو الدسوقي، نجم المصري البورسعيدي السابق، بتصريحات نارية بشأن أزمة انتقال أحمد سيد "زيزو" للنادي الأهلي المصري، بعد نهاية رحلته مع الزمالك في صفقة انتقال حر.

ومع نهاية الموسم الماضي فوجئ الجميع باندلاع أزمات كبيرة بين إدارة الزمالك وزيزو ووصلت إلى الشكاوى المتبادلة بين الطرفين، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب، وهو ما تبعه مماطلته في تمديد عقده، ليتخذ قرارًا بالامتناع عن التدريبات لفترة طويلة، قبل العودة والتدرب بشكل منفرد.

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ومع نهاية الموسم وبعدما أصبح لاعبًا حرًّا بيوم واحد، وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي، والتحق بمعسكره في أمريكا وخاض معه مباريات كأس العالم للأندية، التي ودعها الفريق الأحمر من دور المجموعات بحصوله على نقطتين فقط.

وصاحب انتقال زيزو للأهلي جدلًا واسعًا بسبب ما تردد عن حصوله على راتب ضخم ومزايا كبيرة في عقده، وهو ما أحدث أزمة وثورة في غرفة الملابس وطلب العديد من اللاعبين المساواة به، بل ورحل لاعبون آخرون لرفض الإدارة هذا الأمر مثل رامي ربيعة، مدافع الفريق، الذي انتقل للعين الإماراتي.

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وقال عمرو الدسوقي في تصريحات تلفزيونية: "زيزو كان أسطورة في الزمالك بالطبع، ولكنه قضى على نفسه بالنسبة للجماهير البيضاء وأغلق الباب معهم، وفي الأهلي يحتاج لتحقيق مشوار طويل أمامه لكي نطلق عليه أسطورة في النادي الأحمر".

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري، التي تم إجراؤها، يوم الأحد، عن موعد مباراة القمة المقرر أن تجمع الأهلي مع الزمالك بالجولة التاسعة من البطولة، ليكون أول ظهور وأول صدام كروي بين زيزو وناديه السابق.

وما زالت الأزمة دائرة بين الزمالك وزيزو، حيث شهدت الفترة الماضية تقدم زيزو بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد.

كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز بـ بطولة كأس مصر، وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لـ"زيزو" يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا.