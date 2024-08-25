تسببت "بعوضة" اقتحمت المؤتمر الصحفي الخاص بجورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، في نوبة ضحك لكل الحضور في القاعة الإعلامية، عقب مواجهة الأخدود، مساء السبت.

وفرض الهلال هيمنته، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز 3-صفر على الأخدود محذرًا كافة منافسيه، خاصة وأنه لم يتأثر بالغيابات التي يعانيها.

وفي ظل انتظار عودة نيمار، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي، افتقد فريق المدرب جورجي جيسوس خدمات المهاجم مالكوم والمدافع سعود عبد الحميد الذي يقترب من الرحيل للعب في روما الإيطالي.

لكن الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش قادا الفريق للفوز بعدما سجل الأول هدفين قبل أن يختتم لاعب الوسط أهداف الهلال بتسديدة من ركلة حرة متقنة.

وخلال المؤتمر الصحفي، لاحظ جيسوس وُجود البعوضة على كتف مترجِمه، أحمد موسى، وأثناء قيام الأخير بترجمة سؤال من أحد الصحفيين باللغة البرتغالية للمدرب، ضرب جيسوس المترجمَ على كتفه لإبعاد الحشرة، لينفجر الحضور بالضحكات ومترجم الهلال أيضًا.

وقال جيسوس، عقب المباراة: "نحن أمام مهمة الدفاع عن انتصاراتنا لم نخسر منذ 46 مباراة في المنافسات المحلية، وما زلنا في طور التطور؛ لأننا في بداية الموسم".

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وأضاف: "من المهم بداية المنافسة بانتصار، لعبنا بشكل ممتاز، وقدمنا شوطًا أولًا مميزًا على المستوى الجماعي والفردي".

ونجح "الزعيم" في اقتناص أول 3 نقاط له، في مشوار الدفاع عن لقب دوري روشن، الذي حققه الموسم الماضي.