توتنهام وتشيلسي يتنافسان لضم أنسو فاتي نجم برشلونة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن دخولي ناديي توتنهام وتشيلسي في منافسة من أجل ضم أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، الذي فتحت باب أمام رحيله عن الفريق الكتالوني، في ظل تراجع دوره تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أنسو فاتي رأيه وقد يتغير ويقبل الرحيل عن برشلونة في الساعات الأخيرة لعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل كاف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فاتي أصبح الآن مستعدًا لسماع العروض المقدمة إليه من أجل التعاقد معه هذا الصيف للرحيل عن برشلونة.