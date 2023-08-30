توتنهام وتشيلسي يتنافسان لضم أنسو فاتي نجم برشلونة
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن دخولي ناديي توتنهام وتشيلسي في منافسة من أجل ضم أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، الذي فتحت باب أمام رحيله عن الفريق الكتالوني، في ظل تراجع دوره تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أنسو فاتي رأيه وقد يتغير ويقبل الرحيل عن برشلونة في الساعات الأخيرة لعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل كاف.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فاتي أصبح الآن مستعدًا لسماع العروض المقدمة إليه من أجل التعاقد معه هذا الصيف للرحيل عن برشلونة.
وأشارت "آس" في تقريرها، اليوم الأربعاء: "يمكن أن يكون أنسو فاتي واحدة من قنابل اللحظة الأخيرة في الميركاتو الصيفي، ذكرنا قبل أسبوع أن مهاجم برشلونة لم يكن مرتاحًا للدور الذي كان يلعبه وأنه قرر فتح باب الخروج".
وأضافت: "هناك ناديان من الدوري الإنجليزي يتنافسان حاليًا للحصول على خدماته، وهما توتنهام وتشيلسي، إما على شكل إعارة أو من خلال انتقال نهائي، بينما يُفضل برشلونة أن يتم حل العملية عن طريق الإعارة، حيث يعتبرون أنسو مستقبل الفريق".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي ألفريدو مارتينيز، إن "أنسو فاتي يفكر بالتأكيد في الرحيل عن برشلونة، فهو يرى أنه لن يكون لديه دقائق كثيرة بالمشاركة مع الفريق مع تألق لامين يامال".
فيما أوضحت تقارير أخرى، أن "رحيل فاتي يفتح الباب أمام دخول برشلونة بقوة لكسب خدمات جواو فيليكس، خاصة أن الدولي البرتغالي أعلن بشكل صريح رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانضمام إلى النادي الكتالوني".
يذكر أن كلاً من فاتي وجواو فيليكس يمثلهما وكيل واحد، خورخي مينديز، لذلك يعمل البرتغالي على إيجاد حل لوضعية كليهما بأسرع وقت ممكن.
فاتي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، يعد من ناشئي برشلونة، وكانت الجماهير تعلق أمالها عليه أنه سيكون نجم الفريق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.