ميسي يفسر سبب وجود وشم برشلونة على ساقه رغم مغادرته النادي (صورة)
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب وجود وشم برشلونة على ساقه رغم مغادرته النادي في 2021.
وقال ميسي لدى سؤاله عن الوشم: "قمت بوضع وشم على ساقي بشعار برشلونة لأنه النادي الذي أوصلني إلى ما أنا عليه الآن".
وأضاف في مقابلة مع مواطنه الصحفي ميغي غرانادوس: "أطفالي دائمًا يقولون: أبي، برشلونة فاز بالمباراة اليوم، إنهم دائمًا سعداء عندما يقولون ذلك".
وغادر ميسي برشلونة صيف عام 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده بسبب العقبات المالية والهيكلية لرابطة الدوري الإسباني.
ولعب ميسي للفريق الأول لبرشلونة في 2004 وسجل له 672 هدفا وصنع 303 في 778 مباراة.
وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني ونال مع البلوغرانا 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و10 في الليغا.
وسأل غرانادوس ميسي ماذا تريد أن تكون عليه بعد اعتزال كرة القدم؟ فأجاب ميسي: "بعد اعتزالي أود أن أصبح مديرًا رياضيًا، لكنني لا أعرف من أين أبدأ، أحب تعليم أي شيء عن كرة القدم، وأحب تعليم الأطفال الصغار أيضًا".
وكشف ميسي مجددًا أنه لم يكن يود الرحيل عن برشلونة، لكن النادي الكتالوني فشل بتجديد عقده بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.
وقال ميسي: "لم أكن أرغب في المغادرة، وقد حدث ذلك من يوم لآخر، واستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت بالنسبة لي للتعود سريعًا على مكان مختلف تمامًا سواء في المدينة أو الرياضة، وأصبح الأمر صعبًا".
وعما إذا كان سيختار عدم الذهاب إلى باريس سان جيرمان إذا أتيحت له الفرصة، قال: "لقد حدث الأمر بهذه الطريقة، والحقيقة هي أن الأمر لم يكن كما توقعت، لكنني أقول دائمًا إن الأشياء تحدث لسبب ما".
وأضاف: "على الرغم من أنني لم أكن في حالة جيدة في باريس سان جيرمان، كان عليَّ أن أكون بطل العالم هناك، وكل شيء يحدث لسبب ما".
وأشار ميسي أيضًا إلى أنه كان الوحيد من نجوم الأرجنتين الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بفوزه بكأس العالم 2022.
وحول مشاركته في كأس العالم 2026 قال ميسي: "لا أعلم إذا كنت سأشارك في مونديال 2026، لا أفكر بالأمر الآن، تفكيري محصور بكوبا أمريكا 2024، سأرى بعدها كيف ستكون حالتي البدنية، المونديال بعد 3 أعوام من اليوم".
وعن علاقته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان قال ميسي: "كانت علاقتي جيدة مع مبابي مثل ما كانت جيدة مع جميع لاعبي باريس سان جيرمان، بعدها أدركت أننا هزمناهم في كأس العالم، ونحن السبب في أنهم ليسوا أبطال العالم مجددًا".