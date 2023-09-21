ميسي يفسر سبب وجود وشم برشلونة على ساقه رغم مغادرته النادي (صورة)

وكشف ميسي مجددًا أنه لم يكن يود الرحيل عن برشلونة، لكن النادي الكتالوني فشل بتجديد عقده بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.

وقال ميسي: "لم أكن أرغب في المغادرة، وقد حدث ذلك من يوم لآخر، واستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت بالنسبة لي للتعود سريعًا على مكان مختلف تمامًا سواء في المدينة أو الرياضة، وأصبح الأمر صعبًا".

وعما إذا كان سيختار عدم الذهاب إلى باريس سان جيرمان إذا أتيحت له الفرصة، قال: "لقد حدث الأمر بهذه الطريقة، والحقيقة هي أن الأمر لم يكن كما توقعت، لكنني أقول دائمًا إن الأشياء تحدث لسبب ما".

وأضاف: "على الرغم من أنني لم أكن في حالة جيدة في باريس سان جيرمان، كان عليَّ أن أكون بطل العالم هناك، وكل شيء يحدث لسبب ما".

وأشار ميسي أيضًا إلى أنه كان الوحيد من نجوم الأرجنتين الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بفوزه بكأس العالم 2022.