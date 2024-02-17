غوارديولا يرد على نيفيل وكاراغر

رد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب الفريق، بعد أن قال غاري نيفيل إنه كان يشعر بالملل الشديد ولم يتمكن من مشاهدة السيتي أمام كوبنهاغن.

واكتسح مانشستر سيتي مضيفه كوبنهاغن بأداء شبه خالٍ من العيوب في دوري أبطال أوروبا، لكن نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق أشار إلى أن الفوز 3/1 كان أمرا مفروغا منه.

وأصبح جيمي كاراغر آخر من أشار إلى أن مباريات مانشستر سيتي تفتقر إلى "المخاطر"، رغم أن فريق المدرب غوارديولا حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط في آخر 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الأمر يعتمد علينا ومدى رضانا، هذا ما يخصنا".