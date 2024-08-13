يستعد ريال مدريد لإضافة لقب جديد لخزينة تتويجاته الأوروبية وذلك عندما يخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء أمام أتالانتا الإيطالي في ملعب وارسو في بولندا.

وبقيادة نجمه الجديد، كيليان مبابي، الذي سيظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الملكي، يتطلع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إحراز لقبه السادس في المسابقة، بعد أن حقق أول ألقابه في عام 2002 وآخرها قبل عامين من الآن.

وأنشئت مسابقة كأس السوبر الأوروبي، عام 1973، وتضم مباراة واحدة (نهائي) وكانت في البداية تجمع بين الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة أو دوري أبطال أوروبا ضد كأس الكؤوس الأوروبية.

لكن منذ اختفاء المسابقة الأخيرة في عام 1999، أصبح كأس السوبر تضع الفائز بدوري أبطال أوروبا في مواجهة الدوري الأوروبي.

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ويعد نادي برشلونة، وميلان، وريال مدريد، أكثر الأندية نجاحاً في تاريخ المسابقة برصيد خمسة ألقاب لكل منهم.

مباراتا ذهاب وإياب

أنشأ أنطون ويتكامب، وهو صحفي رياضي بصحيفة دي تليغراف الهولندية، إذ خطرت له الفكرة في الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الهولندية في عصرها الذهبي (وخاصة أياكس أمستردام تحت قيادة أسطورته يوهان كرويف)، وكان ويتكامب يبحث عن طريقة لمعرفة بشكل قاطع أي فريق هو الأفضل في أوروبا، ولذلك تقرر تنظيم مباراة بين الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة والفائز بكأس الكؤوس.

ومع ذلك، عندما حاول ويتكامب إضفاء الطابع الرسمي على المنافسة، لم يستجب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل إيجابي لطلبه في البداية.

وجمعت النسخة الأولى لكأس السوبر في 1973، غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، المتوج بكأس الكؤوس الأوروبية بأياكس الهولندي بطل أوروبا، وجرت بتمويل من صحيفة دي تليغراف، و فاز أياكس على رينجرز ليتوج بكأس السوبر الأوروبي، الذي كان في ذلك الوقت لقبا غير رسمي.

وفي العام 1974، تولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولية تنظيم كأس السوبر التي كانت تقام بنظام الذهاب والإياب بين عامي 1972 و 1997، باستثناء أعوام 1984 و1986 و1991، بسبب الروزنامة المزدحمة.

ومنذ نسخة 1998 وحتى 2012، أصبح نهائي السوبر يقام على ملعب محايد، وهو ملعب لويس الثاني في موناكو بفرنسا.

وفي 2013 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتم التداول على احتضان نهائي المسابقة، وذلك بإجراء مباراة النهائي على ملعب يتم تحديده مسبقا عند تحديد ملعبي نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

3 أندية في المقدمة

ويحمل ريال مدريد وبرشلونة وميلان الإيطالي الرقم القياسي في عدد التتويجات باللقب، وذلك بخمسة تتويجات لكل منها، أمام ليفربول بأربعة ألقاب وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب.

وبخصوص أكثر الدول تتويجا بكأس السوبر الأوروبي تحتل إسبانيا المركز الأول برصيد 16 لقبا، رغم أن الإسبان خسروا 15 نهائيا بالتمام والكمال.

وتملك أندية أنجلترا 10 ألقاب، من بينها اللقب الأخير لمانشستر سيتي، أمام أندية إيطاليا 9 ألقاب وبفارق كبير عن بلجيكا (3 ألقاب) فيما لا تضم خزائن الكرة الألمانية سوى لقبين اثنين لبايرن ميونخ.

ويملك نادي إشبيلية رقما سلبيا تاريخيا في مسابقة السوبر الأوروبي، حيث لعب النهائي في 7 مناسبات، فاز خلالها بلقب وحيد عام 2006، بينما خسر النهائي في 2007 و 2014 و2015 و2016 و2020 و2023 اللقب الأخير.

ألقاب ريال مدريد

سينضم فريق جديد غدا الأربعاء لنهائيات كأس السوبر وهو أتالانتا الإيطالي الذي بإمكانه رفع حصة الاندية الإيطالية إلى 10 تتويجات ومعادلة إنجازات الأنجليز.

وفي المقابل سيكون نهائي ملعب "وارسو"، فرصة لريال مدريد للإنفراد بالرقم القياسي بستة تتويجات، وفك الشراكة مع غريمه برشلونة ونادي الميلان الإيطالي.

وتوج ريال مدريد بأول ألقابه في العام 2002، بقيادة نجمه زين الدين زيدان والجيل الذهبي الذي ضم روبيرتو كارلوس وفيرناندو هييرو وغيرهما.

وفي تلك النسخة فاز رفاق المهاجم راؤول على فينورد الهولندي (3 ـ1).

وانتظر الريال حتى العام 2014 لرفع اللقب مرة أخرى وذلك في نهائي إسباني خالص أمام إشبيلية (2 ـ 0) بقيادة كريستيانو رونالدو.

وكرر الفريق الملكي إنجازه في 2016 أمام المنافس ذاته بالفوز (3 ـ 2) بعد تمديد الوقت.

وفي 2017، فاز الريال على مانشستر يونايتد (2 ـ 1) في مقدونيا، قبل أن يخسر اللقب أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في العام الموالي (2012).

وقبل عامين، في 2022، أحرز ريال مدريد لقبا جديدا وذلك بالفوز على إنتراخت فرنكفورت بفضل ثنائية دافيد ألابا وكريما بنزيما.

وتقام مباراة السوبر 2024 غدا الأربعاء بين ريال مدريد الذي توج بلقب دوري الأبطال وأتالانتا الإيطالي صاحب لقب الدوري الأوروبي.