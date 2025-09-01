بيان رسمي حول فضيحة الـ(VAR) في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

كتب: نور الدين ميفراني

أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا توضيحيًا حول أزمة مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني، التي شهدت عطبًا في تقنية حكم الفيديو.

وأثارت مباراة الأحد بين رايو فاليكانو وبرشلونة ضجةً كبيرة، اتسمت بغياب تقنية الفيديو المساعد (VAR) في معظم أوقاتها، مما منع، على سبيل المثال، بوسكيتس فيرير من مراجعة ركلة الجزاء التي احتسبت للاعب لامين يامال.

تأخر انطلاق مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لبضع دقائق، كان التواصل مع غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) ممكنًا، لكن الصورة لم تصل إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد، مما منع الحكم من مراجعة اللقطات عند الحاجة.

وجاء بيان لجنة الحكام كالتالي:

في أعقاب العطل الفني الذي لحق بمزود تقنية نظام الفيديو المساعد (ميديا برو)، والذي أُبلغ عنه في بيان صحفي عقب مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة، والذي لا علاقة له باللجنة الفنية للحكام، تُذكر هذه اللجنة بأن اللوائح الحالية في بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أنه في مثل هذه الحالات الاستثنائية، يجب أن تستمر المباراة كالمعتاد، دون تفعيل نظام الفيديو المساعد، مع إخطار الفريقين بالوضع مسبقًا.

ورغم أن هذا السبب خارج عن سيطرة لجنة الحكام، إذ حُرمنا من الدعم الفني لتشغيل نظام الفيديو المساعد خلال المباراة، فإننا على أتم الاستعداد ونتعاون بشكل فعال مع ميديا برو للمساعدة على معالجة الأسباب التي أدت إلى توقف النظام".