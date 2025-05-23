ضربة قاتلة للأهلي.. حجب إعلان بطل الدوري المصري (صورة)

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بعد، خروج تقارير تفيد باقتراب صدور قرار بـ"حجب إعلان بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025"، وذلك على خلفية شكوى رسمية تقدم بها نادي بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وكانت لجنة الانضباط قد أيدت قرار رابطة الأندية باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة التي كان من المفترض أن تقام يوم 11 مارس الماضي، دون خصم نقاط إضافية من الأهلي، وهو ما اعتبره بيراميدز قراراً غير عادل.

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وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية، يستند نادي بيراميدز في شكواه إلى مخالفات مزعومة في إدارة الموسم الحالي للدوري المصري، ولا سيما ما يتعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وهو الأمر الذي سيؤثر على جدول ترتيب الدوري المصري.

وتشير التقارير إلى أن بيراميدز يطالب بتجميد إعلان بطل الدوري حتى يتم الفصل في الشكوى من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

الإعلامي أحمد حسن، مقدم برنامج "الكابتن"، كشف عن هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وكتب من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه تم حجب إعلان بطل الدوري حتى إشعار آخر.

ولم يعلن اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية عن وصول أي قرار من المحكمة الرياضية الدولية حتى كتابة هذه السطور.

وسبق أن طلبت المحكمة الرياضية ردودا على شكوى بيراميدز من أربعة أطراف هي الرابطة، واتحاد الكرة، والأهلي، والزمالك.

ويطالب بيراميدز بخصم 3 نقاط أخرى من الأهلي؛ ما سيسمح له بالفوز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه إذا تغلب على سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وفاركو.